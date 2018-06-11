Юлия Рыбакова борется с целлюлитом в кедровой бочке

Известная модель plus-size Юлия Рыбакова гордится своими формами, несмотря на то что ее часто критикуют за лишний вес. Хоть интернет-звезду упрекают в обратном, женщина утверждает, что тщательно ухаживает за своими формами внушительных размеров и борется с целлюлитом. Она оголилась для фото, указав, что посещает фитосауну.

Юлию Рыбакову засыпают вопросам. Среди самых популярных — когда она похудеет и как ей удается при большом весе выглядеть не просто полной, а фигуристой. Многие считают, что ее идеальные фото — результат ретуши в программе «Фотошоп». Но красавица утверждает, что просто борется с неровностями кожи при помощи бьюти-процедур. Юлия опубликовала откровенный снимок — она снялась голой в бочке и рассказала о борьбе с целлюлитом. Оказывается, она проходит процедуры в мини-парной — кедровой бочке, которая оказывает омолаживающий эффект: «Такое сильное лечебное действие достигается с помощью горячего пара в сочетании с эфирными маслами, экстрактами и выжимками из лекарственных растений».

Но подписчики больше обратили внимание не на полезную информацию, которой поделилась Рыбакова, а на ее внешний вид — модель позировала абсолютно обнаженной, прикрыв бюст руками. Некоторым особо внимательным критиканам показалось, что грудь у Юлии разного размера: «Ого, вот это да, голая снялась, как не стыдно!» «Шикарные формы, просто очень красиво!» «Встала бы чуть повыше и руками грудь не закрывала, фотка была бы огонь!»

«Одна грудь больше другой, что это?» «Ничего себе, чуть кофе не подавился, вот это да!» «Некрасиво выставлять тело напоказ, вы же взрослая дама, а не девочка 18-летняя». «Что дальше? Откровенности нет предела».

Критика Юлии Рыбаковой нипочем — она уверена в собственной неотразимости и не обращает внимания на недоброжелателей, которые есть у всех ярких личностей. Знаменитость даже заявляет, что песочные часы «завидуют» ее пышной фигуре.