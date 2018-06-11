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Город и люди: фотограф собрал случайные кадры из жизни Волгограда
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Город и люди: фотограф собрал случайные кадры из жизни Волгограда 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Здесь нет выверенных кадров и достопримечательностей, здесь жизнь и люди в ней. Волгоградский фотограф Алексей Саранский свежую серию снимков называет не иначе как случайной.
«Вокруг столько интересного. Надо лишь почаще смотреть по сторонам».
— Чтобы увидеть что-то необычное, необязательно для этого выбирать место и время, — признается фотограф-любитель. — Достаточно просто, прогуливаясь, остановиться и осмотреться. Часто самые интересные снимки получаются с тех мест, где ты и не ожидаешь. Так получилась эта небольшая подборка из случайных снимков, которые не были мной задуманы.
«Репортажная съемка — это самое интересное».
«Здесь главное — поймать момент».
«Люди и их повседневные дела. И мой взгляд через видоискатель».
«Иногда надо просто остановиться и посмотреть».
«Меняется погода, и меняется настроение города».
«Город меняется неуловимо. Тени, отражения… Мгновение, и он другой».
«Я фотографирую настроение города. Брожу по улицам в любую погоду».
«Однажды приехал в этот город и нашел здесь свою любовь».
«Каждый второй — свадебный фотограф. Я хочу показать улицы».
Больше Волгограда в любое время суток — в нашей коллекции фоторепортажей «Волгоград на фото».
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