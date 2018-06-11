Какие народы не боятся смерти

Каждые народы под влиянием религии по-разному относятся к смерти. Но практически все они сходятся в одном мнении, что это состояние является важным явлением. Каждый человек умирает и многих интересует дальнейшая их судьба. Христиане считают, что смерть — это то, что приведет к лучшему, к воскрешению. Для них такое событие является способом все изменить. Они не рассматривают смерть, как что-то страшное и опасное. Христиане не боятся смерти, так как для них это возможность спастись. Только самоубийство строго запрещается. Для христиан жизнь — это просто подготовка к бессмертию. [С-BLOCK]

В исламе смерть рассматривается, как конец всем испытаниям, мучениям. Для представителей этой религии является важным жить по заповедям, чтобы потом попасть в рай. Мусульмане знают, как лучше им умереть. Последнее их обращение должно быть именно к Богу. Старые люди начинают готовиться к смерти. Они могут отправиться в паломничество. Многие мусульмане целенаправленно идут к смерти. Примером могут послужить воины. Считается, что после смерти они сразу попадают в рай. Мусульмане меньше всего боятся смерти.

В иудаизме совершенно иное отношение к уходу человека в иной мир. Для них смерть — это настоящее зло. Люди боятся этого состояния. Но все же смерть в иудаизме — не становится концом чего-то. Представители этой религии уверены, что человеческая душа бессмертна.

В буддизме тоже смерть является желанной, ведь только она может приблизить человека к нирване. Только предсмертная жизнь является важной. Человеку нужно соблюдать все заповеди, чтобы после смерти достичь нирваны. Так что буддисты желают быстрее умереть. [С-BLOCK]

Боятся гибели и атеисты. Для таких людей смерть представляет собой настоящую трагедию. Из-за этого и земная жизнь для них становится бессмысленной. Атеисты боятся смерти. В буддизме, исламе, христианстве верят в вечную жизнь. Не удивительно, что у них нет страха перед смертью. Они готовы умереть в тот срок, который им возведен.

Для многих людей смерть остается загадкой. Им интересно, что будет с душей дальше, придется ли им отвечать за грехи. Даже в языческих религиях смерть считалась перерождением. Для египтян с давних времен конец жизни — это начало огромного путешествия. Не удивительно, что они готовились к смерти, строили гробницы. Смерть — настоящая загадка и никто не может дать точного ответа, что будет потом. Кто-то этого боится, а кому-то — это очередное испытание.