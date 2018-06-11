«Председатель профкома»: образ строгой учительницы состарил Ирину Пегову

Известная актриса Ирина Пегова способна с первых секунд очаровать всех своей сияющей улыбкой, в то время как ее строгое и суровое выражение лица не только не располагает к милой беседе, но даже добавляет немало лет лицу артистки. Неудивительно, что ее мастерское перевоплощение в строгую даму не было оценено по достоинству на просторах сети.

Актриса Ирина Пегова славится своим актерским талантом. Играя роль в историческом сериале «Годунов», звезда покоряет публику своим царственным взглядом. Ну а раздевшись на белоснежных простынях, в мгновение ока превращается в искусную обольстительницу, способную повелевать мужчинами одним движением брови. И хотя умение Ирины перевоплощаться радуют и восхищают поклонников, не все амплуа актрисы одинаково нравятся ее поклонникам.

«Секундочка серьеза с утра!» — неожиданно заявила Ирина, показывая себя в совершенно новом образе. Очки в толстой оправе, серый жакет, строгий взгляд и тонкая нить губ — перед глазами изумленных почитателей всегда яркая и улыбчивая Пегова стала строгой учительницей, с которой шутки плохи. И хотя перевоплощение удалось на славу, поклонники с прискорбием отметили, что эта роль все же слишком мрачна для Ирины, и без своей сияющей улыбки всегда очаровательная актриса неожиданно постарела.

«Мастерство перевоплощения зашкаливает! Вылитая училка синий чулок» «Раньше лучше, уже через чур» «Председатель профкома… Жутко ответственная дама!» «Не самая удачная фотография. Здесь вам много лет. А в прочем, может, вы в образе» «Ну прямо как строгая училка. С улыбкой все же краше» «Ира, серьезность это не ваше»

К слову, круглое лицо и пышность тела считаются изюминкой артистки, которая придает ей ни с чем не сравнимое очарование. А потому обеспокоенные почитатели также акцентировали внимание на уже впалых щеках Ирины, которая, кажется, и не собирается останавливать свое похудение, несмотря на все просьбы обывателей быть верной себе.