Владимир Епифанцев снова станет отцом

Звезда фильма «Generation П» по причине своей занятости довольно редко видится со своими сыновьями — 13-летним Гордеем и 10-летним Орфеем. Но, по словам Владимира Епифанцева, мальчишки остаются главной гордостью его жизни. Их актеру подарила бывшая жена Анастасия Веденская , брак с которой у актера продлился 11 лет. Однако в прошлом году стало известно, что супруги уже не живут вместе.

Недавно журналистам « Экспресс-газеты » удалось выяснить, что новая избранница Епифанцева готовится стать матерью. На этот раз у актера будет дочь. Напомним, подруге Епифанцева 24 года, ее зовут Юлия Семенова, и она является выпускницей Сельскохозяйственной академии.

Интересно, что сочетаться законным браком со своей второй половиной актер пока не планирует. Штамп в паспорте Епифанцев считает ерундой и условностью.