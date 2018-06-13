Билет на ЧМ-2018 выставили на продажу за полмиллиона рублей

Объявление появилось на сайте «Юла». В описании отмечается, что это билет первой категории — самый дорогой, с лучшим расположением на стадионе. Номинальная цена составляла 66 тысяч рублей.

9 июня сообщалось, что российские госкомпании потратили около 3 миллионов 300 тысяч долларов на бронирование VIP-лож на матчи чемпионата мира. По данным РБК, обладатели таких билетов получили в распоряжение собственную ложу на стадионе, ресторанное обслуживание, а также другие услуги.

Мировое первенство по футболу стартует завтра и продлится до 15 июля.