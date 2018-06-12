Проезд волонтеров ЧМ-2018 обошёлся областной казне в 3 млн рублей

Информацию о проведении конкурса разместили на сайте госзакупок. Власти потратили на приобретение проездных билетов 3 млн 24 тысячи рублей, финансирование поступило из областного бюджета. На эти деньги закуплено 1400 проездных билетов, именно такое количество волонтеров будет работать во время мундиаля в донской столице. Волонтеры будут помогать всем гостям чемпионата и маломобильным гражданам ориентироваться в городе и на объектах ЧМ-2018. Основную группу составили молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Они уже начали свою работу с 10 июня и закончат работать 15 июля.