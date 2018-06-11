Почему русский дом не может быть без крыльца

Что за русская изба без крыльца — все равно, что птица без крыла! Крыльцо, «крылец», «крыльчик» — так и манит, притягивает взоры прохожих, приглашая переступить порог дома, поклониться хлебосольным хозяевам, перемолвиться словечком, другим.

«Выдь на крыльцо, покажи свое белое лицо»

Дощатая площадка перед входом в сени со ступеньками или без, со столбиками и перилами или без таковых, крытая или нет, с односкатным навесом или двускатной крышей — вот и все крыльцо. Что тут диковинного? А многое.

Диковинно крыльцо как олицетворенное гостеприимство, радушие, готовность встретить белой скатертью, хлебом-солью любого, будь то старый знакомый односельчанин, будь то никому неведомый странник.

Диковинно крыльцо свое простотой и замысловатостью одновременно — у какого мастера на что воображения хватит: каким узорочьем расписать перильца, колонки, какими окошечками осветить верхнюю площадку крыльчика. Диковинно крыльцо, связующее внешний окружающий мир и мир внутренний со всем его домашним укладом, бытовыми заботами и хлопотами. Дивно крыльцо, разграничивающее, противопоставляющее «свое», освоенное, обжитое пространство «чужому», стихийному, природному.

Простое и сложное

Расположена северно-русская изба перпендикулярно улице, значит вход в сени традиционно со стороны бокового фасада — тут и место крылечку, сбоку, будто крылышко.

А стоит изба в южных великорусских районах параллельно улице, то и крыльцо перед дверью в сени расположено со стороны переднего фасада, смотрящего на улицу.

У одной избы крыльцо простенькое с одной-двумя ступеньками, а у другой — с лестницей высокой, а то и с двумя. Одно крыльцо — открытое. Другое — наоборот, с навесом, но открытое по сторонам, лишь со столбиками-колонками, что поддерживают крышу, и перилами. Вот оно «перильчатое», «перёное» крыльцо. Куда крылу без перьев!

Третье крыльцо частично зашито тесом по сторонам, а четвертое и вовсе полностью закрыто: зашито досками или вырублено из бревен. С таким крыльцом избе и сеням никакой мороз, никакие вихри не страшны.

А на пятое крыльцо глянешь: у него не то что лестница, но и два рундука, то есть две площадки, одна сверху, другая снизу. Они всегда защищены от дождя. Такие крыльца — сложные, непростые, да еще и с проёмом, решётчатым окошечком, на верхней площадке. Любо-дорого смотреть в такое окошечко — на то оно и «смотрильное».

На Севере крыльцо всегда большое, просторное, добротное, не чета скромным южным крыльцам без перил, резьбы, навесов, колонн, декоративных арок и окошек. И не мудрено!

Ведь крыльцо на Севере в первую очередь защищало избу от непогоды. Но не только практично, но и живописно.

Необычно северное крыльцо с лестницей, примыкающей к боковой стене дома, круто поднимающейся до уровня пола на высоком подклете, подполе, а то и вовсе на второй этаж.

Но как же устроено такое крыльцо? Просто и не витиевато, как и всё в русской избе. Верхний рундук держится либо на столбах-стойках, либо на отдельном срубе, либо на выпусках бревен из стены наподобие кронштейнов — вот оно «вислое» крыльцо. На таком крыльце и старики, и молодежь, и детвора в теплое время года вечерком соберутся на посиделки: посудачить, покумекать о том, о сем. Без такого крыльца немыслима жизнь как одного дома, так и целого селения.

Галерейки-«гульбища»

На Севере в больших «домах-усадьбах», нередко состоящих из двух изб с сенями посередине, верхняя площадка крыльца превращалась в своего рода балкон, балхон, галерейку, гульбище. Наружная лестница к верхнему рундуку в таком случае исчезала и заменялась наружным входом под балконом, сочетающимся с лестницей в сенях. Такая галерея, будто кружевом, опоясывает стены жилой части дома на уровне пола второго этажа.

Выходили на гульбище, обходили избу кругом, чтобы закрыть оконные ставни на ночь, чтобы утеплить окна на зиму. Но с появлением зимних ставен, защищающих жилище от ледяных ветров, и занавесок на окнах, уберегающих домочадцев от назойливого света белых ночей, и ставни, и гульбища, некогда имевшие практическое назначение, стали декоративным украшением, особой ажурной деталью убранства избы.

Устраивали обводные галерейки, дело рук кропотливого мастера, вокруг боярских теремов. Выстраивали гульбища и на зажиточных избах донских казаков, чьи дома, расположенные на берегах среднего и нижнего Дона, нередко затопляемые весной, выстраивались на высоких подклетах.

В таких домах стипеницы, то есть лестницы, к крыльцам были высокие, а крыльца плавно переходили в галереи, охватывавшие избы с трех сторон на уровне жилого этажа.

Поддерживаемые выпускными бревнами или столбами-сваями, гульбища укрывались под свесами соломенных крыш или имели особые навесы, продолжавшие тесовую кровлю и подкрепленные при этом резными столбиками, любовно изукрашенными плотником-умельцем.

Балконы

Вот так станешь наблюдать за избами, за их убранством, найдешь и крыльца, парадные, красные, нарядные, встречавшие гостей, увидишь и черные крыльца — задние, выходившие во двор. Не налюбуешься на гульбища узорчатые, да и от балконов глаз не отвесть. Расположенный перед светелкой, балкон или «выход», как его называют в Архангельской области, легко и игриво оживляет гладь бревенчатой невеселой стены, привычной к лютым холодам и непогодам, убаюканной буйными ветрами и метелями.

Светелку устраивали обычно над «передом» — избой, выходившей окнами на улицу. И выглядывала светелка балконом на улицу, да балконом не простым, а резным и расписным, красоты невиданной, неслыханной. Да и вся изба словно озарялась, окрылялась, украшенная крыльцами, гульбищами, балконами, словно забывала о суровой непокорной зиме, примирялась с нею, звала, как и любого другого погостить.