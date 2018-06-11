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Странная дочь Ефремова откровенно о жизни без родителей
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Странная дочь Ефремова откровенно о жизни без родителей 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария на своей странице «ВКонтакте» опубликовала список вопросов. которые ей чаще всего задают, и своих ответов на них. Выяснилось, что девочка живет отдельно от родителей, а ее воспитанием занимается гувернантка.
Широкую общественность старшая дочь Михаила Ефремова Анна-Мария заинтересовала еще в 2016 году, когда журналисты обратили внимание на ее анкету для поиска друзей. 15-летняя девушка представилась Мявсом и рассказала, что она «гендерфлюид, лесбиянка, феминистка, атеист, интроверт», а также отнесла на свой счет множество других характеристик, которые по мнению подрастающего поколения неизбежно должны сочетаться в по-настоящему творческой личности.
Об этой анкете Анна-Мария предпочитает не вспоминать. «Не люблю, когда про нее упоминают и продолжают мусолить и обсасывать — два года, мать вашу, спустя!», — возмутилась девушка. Впрочем, по ее словам, свою задачу то интернет-объявление выполнило — она смогла найти хороших друзей, которые не обращают внимания на ее странности.
Еще одно следствие того детского поступка — в СМИ упоминание Анны-Марии Ефремовой нередко стали сопровождать эпитетом странная. Подреплялось это мнение и внешним видом девушки, которая не стесняется смелых экспериментов со своим образом.
"Мне не нравится то огромное количество сплетен, которые относятся к моему отцу и ко мне", — подчеркнула дочь знаменитого актера. «Мой отец — не идеальный человек, я тоже не лучший образец для подражания. И я не отвечаю за слова моего отца — как и мой отец не отвечает за мои», — добавила она.
Девушка рассказала. что любит своих родителей, однако ее воспитанием занимаются не они. О ребенке заботится гувернантка. «И с ней хорошо! Иногда ругаемся сильно, но она — замечательный и ответственный человек», — рассказала Анна-Мария.
Также она рассказала, что живет отдельно от родителей, однако под их присмотром. Анна-Мария Ефремова подтвердила, что у ее матери наблюдаются некие расстройства в психике. «Ничего отвратительного в этом не вижу. Просто данность и факт. И никаких расстройств у меня нет», — подчеркнула она.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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