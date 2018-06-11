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Вероятность образования смога сохранится в Челябинске до вечера 12 июня
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Вероятность образования смога сохранится в Челябинске до вечера 12 июня 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Предупреждение о возникновении метеоусловий, неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ в воздухе, объявлено в Челябинске до вечера 12 июня, сообщают в региональном Гидрометцентре.
По данным синоптиков, во вторник в областном центре ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, днём воздух прогреется до +17 градусов. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с.
Напомним, ранее в Челябинской области вновь объявили о высокой пожарной опасности в лесах: сотрудники МЧС круглосуточно контролируют обстановку, которая осложняется сильным ветром.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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