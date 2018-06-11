Вероятность образования смога сохранится в Челябинске до вечера 12 июня

Предупреждение о возникновении метеоусловий, неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ в воздухе, объявлено в Челябинске до вечера 12 июня, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По данным синоптиков, во вторник в областном центре ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, днём воздух прогреется до +17 градусов. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с.