Зеленая кухня? Это красиво

Просто посмотрите, насколько нежными или экспрессивными могут быть другие оттенки зеленого. И под названием цвета можно сразу посмотреть ссылку, где он продается. В некоторых случаях по ссылке можно увидеть даже оптимальные сочетания с другими цветами.

Сходите, не пожалеете. Лайфхак: вам не обязательно заказывать краску из зарубежных интернет-магазинов. Достаточно показать в строительном гипермаркете на смартфоне, какой цвет вам нужен, и в колеровочном центре вам смешают именно такой. RIVER MIST (РЕЧНОЙ ТУМАН)

SPARKLING BROOK (БУРЛЯЩИЙ РОДНИК)

CRICKET FIELD (КРИКЕТНОЕ ПОЛЕ)

JADE MIST (НЕФРИТОВАЯ ДЫМКА)

CHIME GRAY (СЕРЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК)

GALWAY (ГОЛУЭЙ)

SAGE STEM (СТЕБЕЛЬ ШАЛФЕЯ)

SAP GREEN (СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ)

MENTHOL (МЕНТОЛ)

По материалам countryliving