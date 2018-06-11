Досуг со вкусом, или Как в Крыму окунуться в атмосферу бала

Дамы в роскошных платьях и кавалеры во фраках — в Севастополе на площади Михайловской береговой батареи 11 июня состоится V Большой благотворительный офицерский бал «Бегущие по волнам». За пять лет он превратился в самое масштабное светское культурное событие крымского полуострова, не имеющее аналогов в стране. О едином танцевальном порыве, самых сложных и волнующих моментах рассказал традиционный участник офицерского бала, фотокорреспондент сайта РИА Новости Крым Александр Полегенько

Александр, в этом году вы в третий раз примете участие в настоящем офицерском бале. Уже ощущаете себя профессионалом или все еще волнуетесь перед танцевальной программой?

— Каждый бал — это настоящий праздник, незабываемый опыт, новые дружеские и деловые знакомства, поэтому я жду его с нетерпением. Пока я не профессионал, но я безумно люблю этот праздник. И, если честно, я жду его уже больше, чем Новый год или день рождения.

Большой севастопольский благотворительный Офицерский бал. Третья пара с начала\: пара от РИА Новости (Крым) — Александр Полегенько и Наталья МининаДва года назад вы впервые ступили на паркет севастопольского бала. В паре с нашей коллегой Натальей Мининой вы станцевали мазурку, вальс и полонез. Что тогда казалось самым сложным?

— На самом деле впервые я оказался на офицерском балу за год до этого. Увидел анонс, решил приехать на бал в качестве фотографа и сразу же влюбился в это мероприятие. На следующий год я приехал туда уже как участник в паре с Наташей от регионального подразделения МИА «Россия сегодня».

Самым сложным тогда для меня был первый вальс. У меня была хрупкая маленькая партнерша, и я боялся наступить ей на ногу или сделать какое-либо резкое движение.

Подготовка к событию — уникальная составляющая бала. Что необходимо для участия в танцевальной программе?

— Начиная с апреля, мы участвуем в репетициях, которые проходят также в Севастополе. Будущих участников бала учат правильно стоять, правильно держать друг друга и главное — доверять партнеру.

Часть репетиций проходит в закрытом помещении, а генеральная и несколько ключевых «прогонов»— на самой площади Михайловской береговой батареи. И это очень важно, поскольку в зале собирается максимум 20-30 пар, а на площади уже в разы больше. Надо знать, что и как ты делаешь, где стоишь и за кем идешь — иначе в самый ответственный момент растеряешься. А репетиции помогают оттачивать навыки, они учат чувствовать партнера и показывают, какие у тебя лучше получаются танцы — «внешние» или «внутренние». То есть пары, которые танцуют лучше, ставят в центр композиции, а новичков — по краям, чтобы они подглядывали и быстрее запоминали движения.

А до своего первого офицерского бала вы умели танцевать?

— Когда-то давно я учился этому, но не профессионально. Чем хорош бал — туда можно прийти абсолютно без опыта и научиться танцевать на уровне. То есть танцевальные навыки абсолютно не важны — блестящие хореографы проекта обучают всех.

И что надо уметь танцевать для участия в светском мероприятии?

— Обязательно вальс, испанский вальс, шотландский вальс, московская кадриль, русская кадриль, сиртаки… Я участвую уже третий раз, и заметил за собой, что с каждым годом мне хочется научиться танцевать все более сложный танец. То есть, если сначала я учился танцевать вальс и кадриль, то с каждым годом хочется задачу усложнить.

Большой севастопольский благотворительный Офицерский бал. Пара от РИА Новости (Крым) — Александр Полегенько и Наталья МининаЕсть ли чувство соперничества между парами?

— Да, потому что когда ты только впервые приходишь, ты танцевать еще не умеешь, а напротив тебя пара делает это уже почти профессионально. И, естественно, ты стараешься выполнять движения как можно лучше, чтобы также быть на уровне. Так что, безусловно, чувство соперничества присутствует.

И оно заставляет нас совершенствоваться. В каком формате проходит офицерский бал?

— В этом году в мероприятии принимают участие порядка 200 пар, примерно поровну гражданские и офицерские. Гостей доставляют к месту проведения кораблями по морю с Графской пристани — из самого сердца Севастополя. Далее — торжественное открытие, своеобразный бальный парад, яркая танцевальная программа, благотворительный аукцион, лотерея, игры, а также выступления мастеров вокального и хореографического искусства. После программы всех участников ждет бальный ужин.

В этом году вашей партнершей станет супруга Алина. Что для нее означает участие в празднике?

— Только в первый раз я танцевал с коллегой, а в прошлом году и в этом мы танцуем с супругой. Она разделяет мою любовь к этому событию, поэтому мы с удовольствием готовимся к нему. К тому же для нашей семьи это двойной праздник — 12 июня у нас годовщина свадьбы. Поэтому для нас бал — это наш свадебный подарок друг другу и возможность провести досуг со вкусом.