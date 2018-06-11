Астропрогноз с 11 по 17 июня

Близнецы

22.05–21.06 Представителям этого знака, мечтающим о красивой фигуре, нужно начать что-то делать в данном направлении. Наступило самое удачное время. Лучше всего отправиться в спортзал и заняться фитнесом. Не нужно волноваться о деньгах, финансовое положение будет стабильным и даже немного улучшится.

21.03–20.04 Рожденные под этим знаком будут много путешествовать на этой неделе, особенно автомобилисты. Им предстоят дальние поездки, которые принесут много удовольствия. Кроме того, сейчас очень благоприятное время для улучшения семейных отношений, а также для влюбленных Овнов.

Телец

21.04–21.05 Тельцы почувствуют прилив сил и энергии. Поэтому лучше всего записаться в спортивный зал, что еще больше поднимет ваше и без того бодрое самочувствие. Также сейчас весьма благоприятное время для общения, заведения новых знакомств и расши— рения своего кругозора.

22.06–22.07 На этой неделе Раки захотят поиграть в детективов. В результа— те они смогут приоткрыть завесу тайны, которую от них так долго скрывали. Только непонятно, принесут радость полученные знания или нет. Поэтому не спешите тревожить призраков прошлого и делать то, о чем можно пожалеть.

23.07–23.08 Для Львов неделя станет очень яркой и насыщенной событиями. Представители этого знака будут много времени проводить с единомышленниками, заводить новые полезные знакомства и общаться в соцсетях. Те, кто устанет от такого буйства страстей, смогут отлично отдохнуть за городом.

24.08–23.09 Девам нужно сменить тактику. Лучшей защитой может быть только нападение. Уже можно не бояться рисковать, но только рискуйте с умом. Иначе вашу уступчивость и доброту будут воспринимать как слабость и отсутствие позиции. Благодаря таким переменам Девы могут изменить свою жизнь, в том числе и личную.

24.09–23.10 У Весов приятные перемены в отношениях с любимым человеком. Семейные представители знака могут ждать интересных перспектив в ближайшем будущем. Весы, состоящие в отношениях, возможно, изменят свой статус. Одинокие Весы благодаря соцсетям закрутят новый роман.

Скорпион

24.10–22.11 Рожденные под этим знаком должны уделить внимание своему дому. Пора сделать генеральную уборку или косметический ремонт. Благоприятное время для покупки бытовой техники, посещения кулинарных мастер— классов, а также избавления от вредных привычек.

Стрелец

23.11–21.12 Удачное время для устройства личной жизни. Одинокие Стрельцы должны чаще выбираться на вечеринки, концерты, встречаться с друзьями в больших компаниях. В этом случае появляется шанс встретить человека, которого они полюбят. И нужно быть более внимательным к произнесенным словам.

Козерог

22.12–20.01 У Козерогов появится много сил и энергии, которую нужно направить в мирное русло. В этом случае они преуспеют как дома, так и на работе. Иначе возможны конфликты с окружающими, могут появиться негативные эмоции, раздражение. А в выходные хорошо бы потрудиться на даче.

Водолей

21.01–18.02 У Водолеев начинается период творческого подъема. Поэтому рожденным под этим знаком, несмотря на большое количество работы, нужно выделять время для любимого дела или хобби. Также желательно найти время для наведения порядка в делах и отношениях с любимым человеком.

19.02–20.03 Романтично настроенных Рыб ждет приятная неделя. Влюбленные представители этого знака испытают множество незабываемых моментов. Однако одиноким Рыбам не нужно отчаиваться. Весьма вероятно, что в скором времени они закрутят роман с человеком, которого давно знают.