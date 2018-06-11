Стала известна судьба ребенка умершей в петрозаводском роддоме женщины

По факту смерти женщины возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщал «Карельские Вести» в марте этого года в роддоме №1 произошла трагедия: жительница поселка Заозерье по имени Любовь умерла после родов. Она родила мальчика Мишу, но после кесарева сечения у нее начал кровоточить шов, по предварительным данным, врачи не сразу распознали внутреннее кровотечение и в итоге женщина умерла.

Родившийся ребенок был Любови обрел новую семью. Об этом сообщает подруга погибшей в соцсети.

«По просьбе представителей, которые оказывают помощь семье погибшей Любы, мы долгое время не сообщали Вам новостей.

И вот только 06.06.2018 г. наконец-то Мишеньку забрали в семью близкие родственники, пока на временную опеку. Было много препятствий для этого первого шага, но он сделан! Впереди нас ждет ещё не один судебный процесс по усыновлению, подготовка к которому идёт полным ходом, но мы искренне надеемся на благоприятный исход и малыш все таки будет находиться в любящей семье близких родственников погибшей Любы.

Вы знаете, сестра Любы рассказывала, что в тот день, когда Мишеньку забрали домой, он весь день улыбался, а мы узнав об этом счастливом событии, плакали от счастья. И мы будем делать все возможное, чтобы этому счастью больше никто не смог помешать.

Что касается производства уголовного дела, для привлечения виновных в трагедии — представители ссылаются на тайну следствия, но пояснили, что уголовное дело возбуждено, проводятся экспертизы. Доступная информация будет озвучена в ближайшем будущем и только после согласования с родственниками. Будем ждать результаты», — пишет Натуся Митькина.