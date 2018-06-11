Иван Ургант высмеял в своем шоу тюменскую продавщицу, пырнувшую клиента ножом за жалобы на дырку в костюме

Тюмень вместе со своими новостями вновь засветилась в «Вечернем Урганте». В эфире шоу, которое показали телезрителям 8 июня, высмеяли инцидент с продавцом, ударившего ножом клиента за то, что он пожаловался на дырку в купленном костюме.

— Это здорово, ведь теперь покупатель знает при каких обстоятельствах была сделана первая дырка, — пошутил Иван Ургант в своей программе.

На самом деле ведущий ошибается. Дырка в одежде оказалась там по вине неосторожного продавца, который хотел порезать колбасу, но прошелся лезвием ножа по новому костюму. Эти и другие подробности необычного случая — 72.ru сообщал ранее.