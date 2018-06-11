Иван Ургант высмеял в своем шоу тюменскую продавщицу, пырнувшую клиента ножом за жалобы на дырку в костюме 

Тюмень вместе со своими новостями вновь засветилась в «Вечернем Урганте». В эфире шоу, которое показали телезрителям 8 июня, высмеяли инцидент с продавцом, ударившего ножом клиента за то, что он пожаловался на дырку в купленном костюме.
— Это здорово, ведь теперь покупатель знает при каких обстоятельствах была сделана первая дырка, — пошутил Иван Ургант в своей программе.
На самом деле ведущий ошибается. Дырка в одежде оказалась там по вине неосторожного продавца, который хотел порезать колбасу, но прошелся лезвием ножа по новому костюму. Эти и другие подробности необычного случая — 72.ru сообщал ранее.
Отметим, что столица Сибири уже не первый раз прославляется на Первом канале в столь шуточной форме. Так, например, осенью прошлого года в программе шутили над акцией с гигантским спиннером. А еще до этого в эфире показали, как у нас работает «Почта России», сотрудники которой в прямом смысле вышвыривали посылки тюменцев из вагона.