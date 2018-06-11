Почти как в сказке. Волшебный дом в лесу готов открыть двери каждому

Кажется, будто он находится на родине хоббитов, в Шире. На самом же деле этот очаровательный домик построен в лесах Японии, на вершине горного хребта в префектуре Сидзуока. Пять составных частей дома стоят на разной высоте, чтобы лучше гармонировать с окружающими горами.

Кто же те счастливчики, что могут жить в этом удивительном месте? После окончания строительства в 2015 году сюда переехали две женщины 60 лет. По профессии они — социальный работник и повар. Вместе они решили использовать дом для помощи нуждающимся пожилым людям. Здесь для них готовят еду, помогают с ночлегом и уходом, если в этом есть необходимость.

Источник: housebeautiful.com