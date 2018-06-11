Милота дня: осиротевшая обезьянка не может расстаться с мягкой

Фотографии новорожденного детеныша длиннохвостой макаки наверняка растрогают даже самого циничного человека…

Маленькая обезьянка, оставшаяся без мамы, была найдена людьми в джунглях Таиланда и сразу же отдана специалистам. И, кстати, помощь пришла вовремя. Еще бы несколько дней и новорожденный макаки вряд ли бы смог спастись в суровых условиях природы в полном одиночестве. Особенно если учесть тот факт, что детеныши этой разновидности семейства мартышковых не отходят от своих родительниц около шести месяцев.

Ветеринары тут же осмотрели и покормили обезьянку из бутылочки. А потом, чтобы ей не было грустно, дали в лапки плюшевого жирафа. И, сами того не подозревая, так угодили новорожденному животному, что он теперь не упускает подарок из рук. Малыш постоянно обнимает и целует игрушку, умиляя всех окружающих. Кажется, после смерти мамы ему действительно было очень одиноко…

Кстати, спит детеныш макаки тоже с жирафом, да еще и на большом плюшевом медведе Тедди. Тем самым специалисты пытаются создать для обезьянки условия, приближенные к тем, что могли бы у него быть при жизни мамы. А в дальнейших планах людей — вырастить из малыша макаки взрослую особь и выпустить его на волю.

Смотрите еще больше снимков обезьянки в галерее ниже.

Кстати!

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