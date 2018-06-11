Как на православных иконах изображали Душу

Способная летать душа чаще всего представлялась людям в виде птицы. Орел отражал смелость парящего духа, лебедь его чистоту, но лучше всего духовную суть воплощала белая голубка, как на крещенских иконах.

Поэты мира часто писали о скитаниях странника-духа, представляли его в виде прекрасной порхающей бабочки или сравнивали с шестикрылым серафимом. Символов нашего внутреннего мира существует множество, и все они открывают нам что-то новое о нас самих.

Душа-младенец

Этот иконописный символ показывает ту первозданную чистоту нашей души, которую мы теряем в течение жизни. Как мы знаем, на иконах Успения Богородицы Христос держит на руках младенца — душу Своей Матери, которая не была испорчена житейскими трудностями, сохранила свою чистоту и теперь рождена для новой жизни.

Человеческие души в виде младенцев или детей есть и на иконе «Страшного суда», которая приводит в трепет и заставляет вспомнить о собственной нераскаянной душе.

Сюжет «души праведников в руце Божией» изображает божественную ладонь, в которой праведные души защищены от происходящей вокруг борьбы ангелов и демонов за остальных людей.

Душа-невеста

Русский лубок XVIII века придумал целую аллегорию души, зашифрованную в разных символах. «Чистая душа» изображает деву из стихов: «Душа чистая, как невеста приукрашена стоит, выше солнца, и луна под её ногами, а на голове царский венец». Картина изображает текст почти дословно. Нарядная невеста с короной, нимбом и крыльями — свидетельствами праведной жизни.

Светила — Луна и Солнце — распространенные христианские символы Христа и Богоматери.

Но здесь еще и множество других, не менее загадочных знаков. В руках у души кувшин, из которого она льет покаянные слезы, гасящие пламя греховных страстей и низвергающие самого дьявола. На поводке дева держит льва — символ укрощенных постом и молитвой грехов. Здесь же и усмирившийся змий.

И еще две интересные детали: в вышине мы видим плодородное дерево — вечный символ жизни, а вот в противоположной стороне — нагую грешную душу в темнице, напоминание о той участи, которая постигнет нас за неправедную жизнь.