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Ростовский стилист составил топ-7 самых модных причесок в мировом футболе
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Ростовский стилист составил топ-7 самых модных причесок в мировом футболе
SPORT24.ru
2 часа назад
Женский форум
Топ-стилист, у которого 700 тысяч подписчиков в «Инстаграме», выбирал между Раджой Наингголаном, Иваном Перишичем,
Федором Смоловым
,
Полем Погба
, Раулем Мейрелешем,
Гаретом Бэйлом
и Маруаном Феллайни.
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