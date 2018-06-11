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Ростовский стилист составил топ-7 самых модных причесок в мировом футболе
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Ростовский стилист составил топ-7 самых модных причесок в мировом футболе 

SPORT24.ru 2 часа назад
Топ-стилист, у которого 700 тысяч подписчиков в «Инстаграме», выбирал между Раджой Наингголаном, Иваном Перишичем, Федором Смоловым, Полем Погба, Раулем Мейрелешем, Гаретом Бэйлом и Маруаном Феллайни.
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Женский форум
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