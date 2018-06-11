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Мультфильм «Суперсемейка 2»
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Мультфильм «Суперсемейка 2» 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
После событий первой части суперсемейка пользуется повышенным вниманием со стороны журналистов. Неожиданно оказалось, что обаятельная Миссис Исключительная гораздо лучше смотрится на экране телевизора, чем её муж. Мистеру Исключительному всё чаще приходится сидеть дома и приглядывать за детьми, у каждого из которых есть свои причины быть недовольным собственными суперспособностями.
Однако семейным проблемам предстоит отступить на второй план, когда окажется, что спокойствию Суперсемейки угрожает новый могущественный враг.
Премьера состоится 14 июня. Длительность мультфильма 118 минут.
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