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Бойфренд Хлои Кардашьян с ее молчаливого согласия спонсирует свою любовницу
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Бойфренд Хлои Кардашьян с ее молчаливого согласия спонсирует свою любовницу 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Месяц назад Хлои Кардашьян родила от своего бойфренда, баскетболиста Тристана Томпсона, дочь. Роды были преждевременными из-за стресса: выяснилось, что парень ей изменил. Точнее, изменял и, кажется, не слишком заботился о том, чтобы его связь на стороне осталась секретом. Его и красавицу по имени Лани Блэр сфотографировали в одном из ночных клубов.
После скандала Лани звонила Хлои (причем номер телефона она взяла у Тристана) с тем, чтобы извиниться и убедить, будто ничего подобного больше не повторится. Томпсон тоже пытался загладить вину. Поклонники Кардашьян ожидали, что она разорвет отношения с неверным бойфрендом, однако этого не произошло.
И похоже, что любовный треугольник все еще существует и не собирается распадаться в ближайшее время: оказывается, Тристан Томпсон продолжает спонсировать свою любовницу. Инсайдер рассказал, что он встречается с ней тайно и «дает ей тысячи долларов на одежду, волосы, маникюр и педикюр».
Правда, сейчас, когда лига NBA оштрафовала его на двадцать пять тысяч долларов из-за промаха на поле, он вынужден урезать ей довольствие. Девушка таким положением дел недовольна: ей кажется, будто он перекладывает на нее вину за свои неудачи.
Что касается Хлои, то она, похоже, на все закрывает глаза: поддерживает бойфренда на играх и ходит с ним на свидания. А на замечания поклонников о том, что она «слишком нарочито делает вид, будто у нее счастливая семья, и совершает глупости из любви к изменнику», Хлои огрызается: «Люди слишком увлекаются жизнью других людей. Они не следуют своим же советам, которых вообще-то не должны давать, потому что они никто и звать их никак. Занимайтесь своим миром».
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