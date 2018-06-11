Как заинтересовать рекрутера за 3 секунды: советы по оформлению резюме

В известной пословице говорят, что встречают по одежке. А рекрутер встречает по сопроводительному письму. Вы не пишите сопроводительные письма к резюме? Тогда у меня для вас плохие новости. Сопроводительное письмо — ключевой элемент, который может продать вашу кандидатуру рекрутеру.

Пишите сопроводительные письма, но все равно не получаете ответ? Разбираемся, какие резюме и сопроводительные письма уходят в корзину и как этого избежать.

Сопроводительное письмо

Кандидата на должность замечают по сопроводительному письму. Резюме — дополнительная информация по существу: факты, даты, навыки. Поэтому начните с него. Обычно рекрутер уделяет каждому письму 3–4 секунды. Если за это время письмо не заинтересовало, его закрывают.

Какие письма сразу уходят в корзину?

Огромные простыни с детальной летописью всей вашей жизни и заслугами перед Отечеством.

Письма, в которых нет приветствия, представления себя и не соблюдены правила официального тона.

Письма юмористов. Не путайте сопроводительное письмо с конкурсом на участие в фестивале в Юрмале. Шутки должны быть в меру.

Письма, в которых слишком много пафоса. Не делайте одолжение работодателю. В этой ситуации обе стороны одинаково заинтересованы в сотрудничестве.

Письма, в которых красной строкой проскальзывает фраза «я хочу внести в свою жизнь больше креатива». Или «сидела дома 3 года, теперь хочу все поменять». Как это читает работодатель? Это кандидат, который хочет, чтобы я изменил его жизнь. Но это не входит в планы работодателя! Ему нужен специалист и помощник, а не воспитанник. А если у вас давно не было опыта работы, расскажите о качествах своего характера. Как вам удалось организовать свою свадьбу на 100 человек, например. Увлечения тоже могут быть полезным навыком для новой работы. Главное условие — будьте честны и не преувеличивайте. Честные и трудолюбивые люди порой более ценные и перспективные сотрудники, чем матерые специалисты.

Письма с условиями в лоб. Я готов на вас работать хоть завтра. Моя ставка 100 тысяч в месяц. Деньги вперед. Работаю с 10 до 17, после 20:00 трубку не беру. У вас размеренная жизнь и строгий график? У работодателя тоже. Зачем ему подстраиваться под вас? Все условия работы вы сможете обсудить с работодателем после того, как заинтересуете его. Работодатель уже «продал» себя, составив привлекательное объявление о вакансии. Теперь ваша очередь презентовать свою кандидатуру. Без условий.

Письма, в которых указывают на ошибки в вакансии, на сайте, пишут о неправильном подходе к делу. Если такие замечания есть, пишите так: «Я проанализировал ваш сайт и заметил несколько недочетов. Я смогу исправить их за 2 дня и эта работа повысит посещаемость сайта. С удовольствием поделюсь своими замечаниями, независимо от вашего решения о моей кандидатуре. Просто свяжитесь со мной».

Письма от невнимательных кандидатов. Читайте вакансию не спеша. Когда копирайтер пишет: «Я люблю общаться с людьми», есть вероятность, что рекрутер закроет письмо. Причем тут общение с людьми, если работа копирайтера заключается в написании текстов? «Я люблю работать с текстом, усидчива и педантична. Много читаю и веду свой блог. А в свободное время встречаюсь с друзьями и хожу на актерские курсы». Вот правильная интерпретация. А не наоборот.

Каким должно быть резюме?

Строгим и по существу

Даты. Где работал и когда. Кем, какие обязанности выполнял. Не преувеличивайте и не завышайте ответственность на позиции. Например, когда промоутеры в резюме пишут «формировал положительный образ компании в офлайн-рекламе». И тем самым пытается выставить себя чуть ли не pr-менеджером компании. Такие фразы пустые. Работали промоутером? Прекрасно! Расскажите, что эта работа научила вас общению с людьми. Способности определять целевую аудиторию. Дисциплине, ведь приходить нужно было без опозданий. И стойкости, по 7–8 часов на ногах! Будьте честны в первую очередь перед собой.

Наполните письмо фактами

Не «имею опыт работы в сфере продаж» (вообще забудьте оборот «имею опыт», как явление — это звучит ужасно косноязычно), а «за время моей работы на предыдущем месте продажи моего отдела увеличились на 15,6%». Поделитесь своими конкретными результатами и достижениями.

Резюме должно быть строго в формате PDF Аккуратно оформленное. Желательно на 1 страницу. Прекрасно, если с инфографикой. Вот несколько онлайн-сервисов по составлению графических резюме:

Icanchoose

Rezzume

Cv2you

Не забудьте прикрепить фото, указать ваш возраст и город пребывания

Прикрепите только одно фото. Резюме без фото просматриваются меньше. Не нужно делать из резюме фотоальбом. Пусть на фото вы будете в анфас и с улыбкой на лице. Фото должно быть актуальным и нравиться вам. Но при этом быть сдержанным и адекватным. Без посторонних людей и предметов на фото. На нейтральном фоне и в скромной одежде (закрытые плечи, адекватное декольте). Работодатель хочет увидеть вас без масок, без всякого альтер-эго в перьях. Ему нужен специалист, а свою личную жизнь на фото вы покажете позже. Если подружитесь.

Прикрепите ссылку на социальные сети

У вас должна быть страница в соцсетях, кем бы вы ни были. Приведите ее в порядок. Удалите ванильные цитатки, ненормативную лексику, компрометирующие фото. Это подходит для друзей, но не для работодателя. Можете создать рабочую страницу, если ваш образ в соцсетях настолько эффектный, что скрыть его трудно. Если не пользуетесь соцсетями, создайте страницу с простой анкетой и несколькими фото. Все, можно не пользоваться дальше. Но информация о вас в интернете должна быть.

Имейте в запасе несколько резюме на разные вакансии

Но не указывайте там места работы, где не удалось приобрести полезных навыков для данной вакансии.

Не стоит переименовывать резюме под каждую вакансию

Установите схожие названия по тем запросам, которые вы ищите. Менеджер/менеджер социальных сетей, редактор/младший редактор и так далее.

Ваше резюме должно называться так:

Ткачева Мария , менеджер по работе с клиентами». Тема письма так: «Резюме от Ткачевой Марии на вакансию менеджер по работе с клиентами». Упростите жизнь рекрутеру. И увеличьте себе шансы быть замеченными. Письма с темой «Сотрудник, которого вы искали всю жизнь» и «Самый лучший повар в мире!» отправляются в корзину быстрее, чем могут себе представить их авторы. Также если вы ведете блог, сайты или другие проекты, которыми гордитесь, — прикрепите ссылки на них.

Не надо прописывать свои школьные грамоты как достижения

Аналогично курсовые и дипломы. На этапе резюме рекрутеру нет дела до ваших оценок. Но! Если у вас красный диплом, укажите этот факт. Обычно красный диплом является показателем дисциплинированности и целеустремленности кандидата, что тоже очень важно.

Оформление сопроводительного письма

Поприветствуйте рекрутера и представьтесь

Добрый день! Меня зовут Мария Ткачева, и я претендую на вакансию менеджера по работе с клиентами.

Расскажите в свободной форме, чем вас привлекает эта вакансия

Возможностью реализовать какие-то свои навыки и цели. Интересными задачами. Тем, что у вас уже был опыт подобной работы. Но ни в коем случае не расположением рядом с домом и заработной платой.

Расскажите о том, почему вас привлекает работа именно в этой компании

Узнайте о работодателе в интернете. Если его деятельность публична, подчеркните положительные для вас стороны. Если таких нет и ничего не известно, во-первых, подумайте, зачем откликаться? Либо просто пропустите этот пункт.

Расскажите, почему вы как кандидат интересны работодателю

Кратко о своих навыках, опыте, качествах характера. Это описание должно перекликаться с резюме, но не пересказывать его. И с требованиями к кандидату, которые рекрутер указал в вакансии.

Сообщите, что вы всегда на связи и укажите все свои контакты

Всегда на связи. Не с 10 до 20! Вежливо попрощайтесь, пожелайте хорошего дня.

Прикрепите резюме документом в формате PDF И больше никаких других документов. Если у вас есть портфолио, прикрепите его ссылкой для просмотра. Желательно, с онлайн-просмотром, без скачиваний. Даже если вы крутой дизайнер и фотограф, скачивать 3 Гб вашего портфолио никому не захочется.

Рекрутер — тоже человек

И работодатель тоже. Часто бывает, что это один и тот же человек. Или кандидата подбирает сотрудник, который сам сейчас находится на этой должности. И подбор он совмещает со своей основной работой. Скорее всего по ночам.

В день рекрутеру может поступать свыше 100 заявок. На самом деле, это минимум, если позиция универсальная и/или популярная. Если вы не заинтересуете рекрутера — не ждите ответа. Он просто физически не может отвечать всем. Особенно учитывая, что после отказа поступают вопросы «почему». Список «потому» слишком длинный, чтобы отвечать каждому.

Задача рекрутера — найти кандидата, а не помочь вам провести работу над ошибками. И не надо его за это винить. У рекрутера есть выходные. Отправляя письмо в пятницу, не ждите ответа в субботу и воскресенье.

Некоторые вакансии закрываются медленно. И открыты много месяцев не потому, что в компании ад, а на позиции текучка. А потому что не горит. Ищут своего человека. Долго или редко просматривают письма. Как правило, дольше всего ищут руководителей. Директора по маркетингу или по продажам. Текучки здесь быть не может, а найти своего человека очень важно.

Если вы передумали ехать на собеседование, предупредите. Не надо сочинять про то, что потеряли ключи и умерла кошка. Достаточно написать: «Добрый день! К сожалению, я не смогу приехать на собеседование, возникли другие обстоятельства. Моя кандидатура больше не актуальна. Прошу прощение за беспокойство». Все. Вам скажут: «Спасибо, что предупредили». 8 из 10 кандидатов не доезжают до офиса. Кошки, порой, гибнут у 3-х из 8-ми. Будьте честны и вежливы.

Книги, которые помогут написать вам сопроводительное письмо и составить резюме

«Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст», авторы Максим Ильяхов, Людмила Сарычева

«Не торопитесь посылать резюме. Нетрадиционные советы тем, кто хочет найти работу своей мечты», автор Джеффри Дж. Фокс

«Как написать SMART-резюме без усилий», автор Раиса Сорокина

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