Гороскоп на неделю с 11 по 17 июня

Родившиеся в этот период часто не могут понять, что именно им нужно. Кажется, что их постоянно угнетает вероятность упущенных возможностей, они пытаются попробовать все и сразу. Некоторые считают такое свойство характера легкомыслием, но на самом деле эти Близнецы просто не хотят знать о нашем мире понаслышке. Им все нужно испробовать на себе.

Козерог

Телец

Скорпион

Водолей

Близнецы

Стрелец

Гороскоп для Овнов

21 марта — 20 апреля

Карьера

Со среды начнется наиболее благоприятный период для учебы и реализации своего потенциала. В это время вы можете добиться серьезных успехов там, где требуются творческие способности, умение нестандартно мыслить.

Отношения

В начале недели вы будете легки на подъем. В это время вы можете заметить, как люди тянутся к вам, стараются привлечь ваше внимание, пообщаться в тесном кругу. У вас появится шанс на романтическое свидание. Постарайтесь провести его за городом, на природе.

Здоровье

Вашему самочувствию глобально ничего не угрожает. Вы полны сил и энергии и можете заниматься любой физической работой.

Покупка

Закончить неделю хорошо в заботах о доме. Займитесь благоустройством дома или дачи. Попробуйте устроить кулинарный эксперимент и не скупитесь на необычные ингредиенты — у вас может получиться невероятное блюдо.

Гороскоп для Тельцов

21 апреля — 21 мая Карьера

Наибольшего успеха вы достигнете к концу недели. В это время ситуация будет благоприятна практически во всем. Поездки и учеба пройдут удачно, деловые знакомства обернутся выгодными предложениями. Вы можете заниматься любыми видами интеллектуальной деятельности с одинаково отличным результатом.

Отношения

Общение с друзьями и знакомыми поможет вам быть в курсе всех событий. Не увлекайтесь сплетнями: в итоге они могут вернуться к вам в искаженном виде и выставить вас в дурном свете. В отношениях с возлюбленным будет много страсти и ярких эмоций, особенно в начале недели.

Здоровье

Неделя начнется на пике энергетического потенциала. В это время вам особенно рекомендованы различные тренировки, физические нагрузки. Водные процедуры, посещение сауны или бани помогут восстановить душевное равновесие.

Покупка

Сейчас вы можете улучшить свои жилищные условия. Удачное время для покупки квартиры или заключения договора аренды.

Гороскоп для Близнецов

22 мая — 21 июня

Карьера

На работе возможны хорошие моменты. Скорее всего, начальство оценит ваши старания и как минимум публично похвалит, а как максимум выдаст премию или другой приятный бонус.

Отношения

Сейчас вы будете привлекать особое внимание противоположного пола. Некоторые поклонники могут оказаться излишне настойчивыми, придется вести себя жестко, если это внимание вам не слишком приятно.

Здоровье

Начните неделю с физических упражнений. Этот период подходит для того, чтобы всерьез взяться за себя, записаться в фитнес-зал или договориться о совместных тренировках с друзьями. Любой вариант поможет вам приблизить фигуру к идеалу.

Покупка

В конце недели ваше материальное положение улучшится. Поэтому вы сможете позволить себе модный шопинг и покупку ювелирных украшений.

Гороскоп для Раков

22 июня — 23 июля

Карьера

Ваша интуиция и наблюдательность включатся на максимум. Ничего не укроется от взгляда, вы будете понимать скрытые мотивы окружающих. Даже если на работе будут плестись какие-то интриги, вы легко их раскроете. Это успешное время для научной деятельности и работы там, где используется дипломатия.

Отношения

В отношениях с любимым человеком на этой неделе обойдется без происшествий. Довольно гармоничный и спокойный период, когда вы сможете просто наслаждаться существующими отношениями и не переживать за будущее.

Здоровье

Выходные — хорошее время для начала здорового образа жизни. Если вы до сих пор игнорировали фитнес, самое время записаться в спортзал.

Покупка

Во второй половине недели сходите в салон красоты. Смена имиджа пойдет вам на пользу.

Гороскоп для Львов

24 июля — 23 августа

Карьера

Неделя подходит для активной общественной работы. Вас могут позвать для организации корпоратива или пригласить в профсоюз. Соглашайтесь. В результате вы сможете пообщаться с единомышленниками и укрепить свой авторитет в коллективе.

Отношения

Начало недели благоприятно для новых знакомств, в том числе и романтических. В этот период вам предстоит много общаться как по интернету, так и лично — на различных вечеринках и свиданиях. Правда, такой активный образ жизни вам быстро надоест и утомит вас.

Здоровье

В выходные лучше всего выбраться куда-нибудь на природу. Желательно, чтобы рядом были лес и озеро. Это поможет вам восполнить энергетическую брешь, пробитую слишком активным общением.

Покупка

Неблагоприятное время для оформления кредитов — вам придется выплачивать слишком высокие проценты. Постарайтесь жить без долгов.

Гороскоп для Дев 24 августа — 23 сентября

Карьера

Действуйте активно и смело, чтобы добиться поставленных целей. Сейчас вам не стоит идти на компромиссы, в первую очередь нужно подумать о своих интересах, а не о том, что подумают люди. Вы можете изменить привычную стратегию поведения, поступать более твердо и разумно рисковать.

Отношения

В результате перемен в вашем поведении может отсеяться часть друзей. Выяснится, что кто-то находился рядом с вами из-за соображений удобства, а не из искренней симпатии. В личной жизни также возможны перемены. Если у вас есть постоянный партнер, вы можете сейчас поговорить по душам и больше узнать друг о друге. Если вы одиноки — проявите инициативу, чтобы завязать отношения. У вас все получится.

Здоровье

Удачный период для косметических процедур и небольших пластических операций.

Покупка

Во второй половине недели не исключена денежная премия или другой материальный сюрприз. Вы сможете позволить себе больше, чем привыкли.

Гороскоп для Весов

24 сентября — 23 октября

Карьера

Позитивные перемены в карьере произойдут во второй половине недели. В это время все будет как будто помогать вам в достижении поставленной цели. Скорее всего, от вас даже не потребуется дополнительных усилий: все будет получаться само собой.

Отношения

Начало недели будет благоприятным для отношений с любимым человеком. Ваш партнер может сделать что-то очень приятное для вас: устроит сюрприз или подарит то, о чем вы давно мечтали. В отношениях откроются новые перспективы, а вы не раз услышите от окружающих о том, как подходите друг другу.

Здоровье

Откажитесь на время от алкогольных напитков и побольше гуляйте. Вы заметите, как это пойдет вам на пользу.

Покупка

Скорее всего, на этой неделе вам придется тратить деньги на подарки близким. Постарайтесь выбрать то, что выразит ваши чувства к одаряемому, а не просто будет дорого и престижно.

Гороскоп для Скорпионов

24 октября — 22 ноября

Карьера

Составьте подробный график на неделю, чтобы успеть все задуманное. Для тех, кто получает образование, наиболее удачной будет вторая половина недели. В это время ваши когнитивные способности усилятся, вы будете больше понимать и быстрее запоминать. Удачное время для сдачи экзаменов на водительские права.

Отношения

Вы можете испытать сильное желание рассказать любимому человеку какую-то не очень приятную правду, признаться в проступке. Не делайте этого. Время неподходящее — вместо понимания и прощения вы можете серьезно обидеть человека и спровоцировать затяжной конфликт.

Здоровье

Попробуйте на этой неделе заменить одну вредную привычку на одну хорошую. Вы удивитесь, насколько заметными окажутся результаты.

Покупка

Начало недели будет благоприятным для домашних хлопот. В это время можно купить бытовую технику, которая эти хлопоты облегчит.

Гороскоп для Стрельцов

23 ноября — 21 декабря

Карьера

Вряд ли на этой неделе вы добьетесь ощутимых успехов на профессиональном поприще. Скорее всего, вас постоянно будет что-то отвлекать от работы.

Отношения

Начало недели будет удачным для тех, кто находится в поисках любви. Не отказывайтесь от предложений сходить на вечеринки и концерты — скорее всего, именно там вы встретите подходящего человека. Если вы уже состоите в браке, на время откажитесь от инициативы и возьмите на себя роль ведомого. Так вы сможете сохранить в отношениях гармонию.

Здоровье

Вторая половина недели благоприятна для лечения. Даже если у вас нет особых проблем со здоровьем, которые нужно срочно решать, сходите на профилактический осмотр к терапевту, стоматологу и офтальмологу.

Покупка

Удачно будут решаться вопросы, связанные с получением крупного кредита. Если вы сейчас оформляете ипотеку, все бумажные хлопоты и сама сделка пройдут без проблем.

Гороскоп для Козерогов

22 декабря — 20 января

Карьера

Неделя начнется на пике физической формы и работоспособности. Сейчас вы многое сможете успеть сделать, при этом будете находиться в режиме многозадачности и одновременно заниматься совершенно разными делами.

Отношения

В личной жизни наступает очень хороший, плодотворный период. В это время вы сможете найти в своем партнерстве новые смыслы, почувствовать себя действительно двумя половинками одного целого. Тем, кто уже в браке, не стоит игнорировать приглашения на различные мероприятия — приходите на них вместе с любимым. Если вы пока еще формально на свободе, самое время заключить помолвку или подать заявление в загс.

Здоровье

Самочувствие в целом будет в норме, однако стоит начать витаминный курс.

Покупка

Благоприятный период для крупных покупок: автомобиля, квартиры или дачи. Сейчас лучше не транжирить деньги по пустякам, а собрать их в одну кучку и приобрести что-нибудь значительное.

Гороскоп для Водолеев

21 января — 19 февраля

Карьера

Подъем творческих сил ожидает вас в начале недели. Успешными будут любые занятия, так или иначе связанные с творчеством. Вы можете решить креативную задачу в профессиональной отрасли или заняться созиданием в свободное от работы время. Вторую половину недели лучше посвятить наведению порядка в делах.

Отношения

Если вы одиноки и собираетесь на этой неделе в какую-то поездку, то имеете все шансы на романтические приключения. Знакомство будет ярким, эмоциональным, но, скорее всего, непродолжительным. Хотя воспоминания об этом романе еще долго будут вызывать у вас приятные чувства.

Здоровье

Сейчас рекомендуется вплотную заняться своим физическим состоянием. Интенсивные занятия спортом, правильное питание и профилактика болезней сделают вас выносливым и физически привлекательным.

Покупка

На этой неделе вы можете обновить свои гаджеты. Купить новый планшет или смартфон, приобрести более современный компьютер или программное обеспечение.

Гороскоп для Рыб 20 февраля — 20 марта

Карьера

Чем амбициозней на этой неделе будет ваша цель, тем громче окажется успех. Не отказывайтесь от сложных задач — это хороший шанс проявить свои способности и заслужить авторитет среди окружающих.

Отношения

Если вы влюблены, то приготовьтесь к тому, что на этой неделе вам придется с головой окунуться в романтику. Звезды предвещают вам немало приятных моментов. Кстати, давно вступивших в брак это тоже касается! Сделайте сюрприз любимому и пригласите его на свидание. Вы как будто вернетесь во времена вашего знакомства.

Здоровье

Избегайте открытой воды. Купание в водоемах может обернуться неприятностями: простудой или судорогами.

Покупка

Начало недели оптимально для покупки бытовой техники и благоустройства дома. Если займетесь ремонтом, постарайтесь использовать современные технологии и инструменты.