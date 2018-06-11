Почему на Руси боялись людей с ямочкой на подбородке

Ямка на подбородке — довольно распространенная особенность строения лица у представителей европеоидной расы. Она возникает, по мнению физиологов, из-за недоразвития тканей, которые присоединяют кожу к кости. Углубления возникают в местах, где мышечные волокна крепятся к глубоким поверхностным слоям кожи — на подбородке и щеках. Эта особенность передается по наследству. Иногда углубление на коже выглядит как «укол», и тогда его называют ямкой. Иногда на подбородке пролегает бороздка, и тогда говорят о раздвоенном подбородке.

О чем же может рассказать ямка на подбородке, и почему наши предки относились к людям, отмеченным этой особенностью, с некоторой настороженностью?

Что говорит физиогномистика?

Физиогномистику — так называют учение, согласно которому тип личности человека, его душевные качества и даже состояние здоровья связаны с чертами его лица — сегодня считают лженаукой.

Тем не менее, на протяжении столетий такая связь считалась неоспоримой научной истиной. Ряд серьезных ученых отдали дань физиогномистике. В том числе, это швейцарский антрополог и писатель Лафатер (1741-1801), итальянский врач Монтегацца (1831-1910) и итальянский психиатр Ламброзо (1835-1909). [С-BLOCK]

Лафатер считал ямку на подбородке признаком добродушия. Монтегацца, не оспаривая этого утверждения, отмечал, что ямочка, увеличивая привлекательность, указывает на то, что у этого человека тело красивее души. Что касается Ламброзо, то он, описавший в своих трудах особенности внешности «типичных преступников», уделял подбородкам особое внимание. По его мнению, выдающийся вперед четырехугольный, раздвоенный подбородок выдает прирожденного убийцу. Подбородок более аккуратный, с ямкой посередине, характерен для мошенника, внешность которого вообще довольно добродушная и располагающая к себе.

К этим утверждениям можно относиться как угодно, но они основаны на поверьях, бытующих на протяжении столетий.

Издавна считалось, что люди с ямочкой на подбородке «поцелованы Богом». Это натуры яркие, неординарные и артистичные. И в то же время, они имеют ряд черт, делающих их довольно опасными личностями.

Мужчины с такими ямочками отличаются волевым характером, смелостью и безрассудством, граничащим с авантюризмом. Они склонны действовать необдуманно и лишены терпения. Кроме того, мужчины с ямочкой на подбородке, как правило, очень нравятся женщинам и обладают неумеренным сексуальным аппетитом. [С-BLOCK]

Женщины с такой особенностью лица, по мнению физиогномистов, импульсивны, эгоистичны и неспособны к компромиссам. При этом они весьма притягательны для мужчин, ямочки придают их внешности некую «изюминку».

Таким образом, обладатель раздвоенного подбородка — будь то женщина или мужчина — просто ходячая стихия.

Что говорит народная традиция

Особое отношение к ямочке на подбородке было не только в странах Европы, но и у нас в России.

Мужчин с ямкой на подбородке в целом не жаловали. Им приписывали непостоянство, необузданный темперамент и упрямство. Кроме того, в России добрых молодцев, отмеченных ямками на подбородке, тоже очень любили девушки. Свидетельства об этом можно встретить в народных поверьях, описанных русскими этнографами И. Сахаровым и А. Терещенко.

В народной украинской песне так описывается красавец, покоривший сердце девушки: «…Сорочка вишиванка, высокий та стрункий, ще й на бородi ямка».

В наши дни бытует поговорка: «Ямка на подбородке — любят идиотки».

Впрочем, общее неодобрительное отношение русского человека к ямке на подбородке у мужчины вызвано еще и тем обстоятельством, что любая особенность этой части лица очевидна лишь в том случае, если мужчина брит. А гладкий подбородок приличен только совсем зеленому мальчишке, но никак не взрослому человеку. Украшение мужского лица — это борода. Выбритый подбородок, да еще и отмеченный ямкой считали признаком распущенности и порочности. [С-BLOCK]

Кроме того, в подбородке с ямкой есть нечто неуловимо иноземное. Славянскому типу внешности соответствует лицо с округлыми, мягкими формами. Твердо очерченный раздвоенный подбородок — это, как правило, признак «нордического» типа, характерного для немцев, например. А немцев и всяких иноземных людей на Руси не жаловали.

К женщинам с ямочкой на подбородке на Руси относились несколько мягче. Народная молва приписывала им любвеобильность и доброту.

Ямочка на подбородке девушки считалась так же признаком того, что ее первенец будет мальчиком.

Но при этом мужчины опасались бурного темперамента обладательниц такой особенности, ведь народная поговорка гласила, что «Ямка на подбородке — отметина распутницы» (в оригинале употреблено более крепкое выражение).