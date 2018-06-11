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Мария Ивакова похвасталась герпесом
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Мария Ивакова похвасталась герпесом 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Ведущая программы «Орел и решка. Шопинг» Мария Ивакова опубликовала в Инстаграме неоднозначное фото.
Девушка показала герпес, появившийся на подбородке, и рассказала, почему не нужно бояться говорить о своих недостатках. Мария призналась, что недавно ее сфотографировала подруга, и сразу же решила обработать фото в приложении «фейстюн». Ивакова возмутилась, почему подруга решила это сделать без ее согласия, ведь сама Мария считает, что не нужно бояться показать себя настоящей
Телеведущая уверена, что поколение Инстаграма «болеет» тем, что старается сделать жизнь на фото идеальной, изменить свою внешность, подогнать черты под «классические», убрать лишние килограммы. Мария возмущена, что человек не может в собственном аккаунте показать себя настоящего. Именно поэтому девушка решила сделать честный снимок с герпесом и опубликовать его.
Телеведущая спросила своих подписчиков, нравится ли им такой подход или они хотят видеть только «идеальную» Ивакову после «Фотошопа».
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