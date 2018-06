Джастин Бибер опять замечен с Хейли Болдуин

Буквально недавно стало известно, что Джастин Бибер расстался с моделью Баскин Чемпион, как теперь он появился в компании своей подруги детства Хейли Болдуин

Джастин Бибер и Хейли Болдуин были замечены вместе, когда они вдвоем направлялись на церковную конференцию. Звезды присутствовали на мероприятии вчера и сегодня, так как оно длится несколько дней. После конференции пара направилась в клуб. Несмотря на то, что на бале MET Gala Хейли официально подтвердила свои отношения с певцом Шоном Мендесом , фанаты продолжают думать, что модель и Джастин Бибер не просто друзья детства.

Поклонники также засняли знаменитостей в то время, как они отдыхали в ночном клубе. Джастин обнимал Хейли и мило с ней общался.

A post shared by Hailey Baldwin News (@newsbaldwin) on Jun 10, 2018 at 11:56pm PDT Напомним, знаменитости и ранее выходили в свет вместе, а слухи об их романе появились еще в 2015 году. Ранее Джастин Бибер встречался с Селеной Гомес. Сначала их роман продлился три года (с 2011 по 2014). В октябре прошлого года артисты вновь сошлись, но спустя несколько месяцев опять разошлись.