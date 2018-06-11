В Екатеринбурге идет приём анкет для конкурса «МиссЕкатеринбург 2018»

В столице Урала скоро увидят новую королеву, к Дню города пройдет конкурс «Мисс Екатеринбург 2018». Администрация города Екатеринбурга в настоящее время активно ведётся приём анкет конкурсанток. Кастинг участниц состоится 3 июля в 11.00 в ЦК «Урал», в этом году общегородской конкурс красоты будут проводить 21 первый раз.

Для участия нужно заполнить анкету, к ней организаторы просят приложить фотографию в полный рост и портретный снимок без макияжа. Требования к девушкам: рост от 170 см, до окончания шоу им должно быть от 18 до 25 лет. Также претендентки должны жить, учиться или работать в Екатеринбурге, штампа в паспорте о заключении брака и детей, быть без татуировок на теле.