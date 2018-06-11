Наталья Водянова: Над нами с сестрой издевались. ЭКСКЛЮЗИВ

Основательница благотворительного фонда «Обнаженные сердца», супермодель Наталья Водянова дала эксклюзивное интервью телеканалу «МИР» . Она рассказала, с какими испытаниями ей пришлось столкнуться в начале карьеры, а также о том, что такое стигматизация и легко ли помогать особенным детям.

— Наталья, здравствуйте. Как ваша популярность супермодели помогает вам в решении задач?

Н. В. : Для меня никогда не было самоцелью стать моделью. Это получилось абсолютно случайно. Конечно, это здорово. Я никогда не жалела о том, что стала моделью. Это изменило мою жизнь, жизнь моей семьи в первую очередь. Мне было немного странно, потому что я никогда не просила для себя успеха и популярности. Я просто просила безопасности и минимального достатка. И когда это случилось со мной, для меня это было очень тяжело. Это действительно стало тяжелым испытанием. Где-то год мне хотелось все бросить. Я просто продолжала быть моделью, в центре внимания — это было давно, это был 2002-2003 год, — и я не видела в этом будущее. И я не понимала, что дальше, в чем именно смысл этого успеха. Наверное, фонд «Обнаженные сердца» стал ответом на этот вопрос. Это не было никак просчитано мной. Не то что я сказала: мне нужно заняться благотворительностью, а то мне делать нечего. Нет. Когда случилась трагедия в Беслане, это перевернуло мою жизнь.

— Расскажите о самом ярком случае, который отпечатался в вашем сердце. Когда вы сказали себе: я горжусь собой.

Н. В. : На самом деле таких случаев очень много. Мы действительно меняем жизни людей. Без преувеличения могу это сказать. Если я вижу эффект от нашей работы даже на своей сестре, которой 30 лет. Даже мы не знали, насколько она понимает, Оксана не говорит. Даже она начала использовать альтернативную систему коммуникации, и это так круто. Я сама до сих пор не могу поверить. Но когда мы работаем с детьми, у которых очень глубоко развитый аутизм, и мы видим, что ребенку все интересно, кроме преподавателя, кроме эксперта, кроме человека, кроме мамы. Когда мы уже через шесть лет видим, что этот ребенок начинает говорить, он начинает смотреть в глаза — а часто родители перед тем, как попасть к нам, проходят тернистый путь мытарств и поиска какого-то волшебного препарата, какого-то массажа или какого-то специалиста. Волшебства нет, есть очень четкие методики, которым следуем мы. Мы никогда ничего не придумываем. Мы работаем только с мировыми методиками, которые доказали свою эффективность. Ни в России, ни в Беларуси мы не придумаем что-то новое, круче, чем уже есть.

Продолжение беседы с Натальей Водяновой смотрите в видеоверсии.

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