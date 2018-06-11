Большую партию хлеба выкинули на помойку в Нижнем Новгороде

Фото мусорных контейнеров до верха забитых хлебом опубликовано в группе «Типичный Нижний Новгород» в соцсети Вконтакте.

Вот так утилизируют старый хлеб в магазине «Пятерочка» на улице Тонкинской, написал автор поста.

Нижегородцы принялись бурно обсуждать данный поступок.

«Хлеб же должны назад на завод возвращать, но явно не в помойку!» — считает один из подписчиков.

«Праздник для бомжей», — написал Никита Буслаев

«Лучше бы отдавали дачникам для кур и свиней», — считает Григорий Помыткин.

«То все жалуются что на полках просрочка лежит, то жалуются на то, что ее утилизировали. Где логика?!. Пойдите и возьмите, раз он вам так покоя не дает. Если вам свое здоровье не дорого, конечно», — пишет Светлана Дементьева

«О, а то у меня дома хлеба то нету, пойду достану большой пакетик», — иронизирует Елена Райкина.

Ранее сообщалось, что нижегородский хлеб признали лучшим в России.