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Большую партию хлеба выкинули на помойку в Нижнем Новгороде
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Большую партию хлеба выкинули на помойку в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 49 минут назад
Фото: Newsroom24
Фото мусорных контейнеров до верха забитых хлебом опубликовано в группе «Типичный Нижний Новгород» в соцсети Вконтакте.
Вот так утилизируют старый хлеб в магазине «Пятерочка» на улице Тонкинской, написал автор поста.
Нижегородцы принялись бурно обсуждать данный поступок.
«Хлеб же должны назад на завод возвращать, но явно не в помойку!» — считает один из подписчиков.
«Праздник для бомжей», — написал Никита Буслаев
«Лучше бы отдавали дачникам для кур и свиней», — считает Григорий Помыткин.
«То все жалуются что на полках просрочка лежит, то жалуются на то, что ее утилизировали. Где логика?!. Пойдите и возьмите, раз он вам так покоя не дает. Если вам свое здоровье не дорого, конечно», — пишет Светлана Дементьева.
«О, а то у меня дома хлеба то нету, пойду достану большой пакетик», — иронизирует Елена Райкина.
Ранее сообщалось, что нижегородский хлеб признали лучшим в России.
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