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В супермаркеты Ярославля завезли овощи будущего: люди присматриваются к огурцам с вечным сроком годности
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В супермаркеты Ярославля завезли овощи будущего: люди присматриваются к огурцам с вечным сроком годности 

76.ru 43 минуты назад
Фото: 76.ru
В Ярославле на витринах сетевых супермаркетов появились огурцы из Ростовской области, которые не испортятся никогда. По крайней мере, так уверяет производитель.
— Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения, — говорится на этикетке на продукте. Там же указано, что хранить огурцы нужно при температуре от +10 до +14 °С и влажности от 85 до 90%.
К нам в редакцию фотографии прислали жители Брагино, которые увидели суперовощи в сетевом супермаркете на улице Труфанова.
На этикетке написано, как хранить огурцы, чтобы они не испортились никогда
— Я попереворачивала эти огурцы будущего и не нашла ни одной упаковки, в которой овощи были хорошего качества, — рассказала 26-летняя жительница Ярославля. — Другие к ним тоже присматривались, но при мне брали неохотно.
А ещё у супермаркетов появились в Ярославле конкуренты, которые продают черешню, клубнику и абрикосы. Мы накануне рассказывали о торговых палатках, расставленных по городу.
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