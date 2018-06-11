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Какие банные веники самые вредные для здоровья
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Какие банные веники самые вредные для здоровья 

Кириллица 35 минут назад
Фото: Кириллица
Многие считают, что банные веники, составленные из нескольких видов кустарников и трав, так же полезны для здоровья, как, например, традиционные дубовые и березовые. Однако бывает, что недобросовестные заготовители используют в составных вениках растения, которые не имеют никаких полезных для организма свойств или даже оказывают на него негативное влияние.
Ромашка
Это растение хорошо известно своими лекарственными свойствами, и его часто используют в целебных отварах, сборах и также вплетают в составные банные веники. Считается, что ромашка обладает противовоспалительным эффектом, и это действительно так. Но еще это растение — один из самых сильных аллергенов. Но если человек, склонный к аллергии, захочет в профилактических целях попариться с веником, в «букет» которого входит ромашка, то он однозначно причинит себе вред. Ослабленный организм в распаренной, влажной среде воспримет аллерген растения и выдаст сильную реакцию, при этом противовоспалительный эффект от ромашки будет нивелирован.
Конопля и хмель
Конопля — известное наркосодержащее растение, однако некоторые «любители» используют его в составных банных вениках. Хотя и в душной влажной среде, и в сухой сауне эффект от такого веника будет отрицательным. Скорее всего, человек потеряет сознание или как минимум будет испытывать сильное головокружение. Все это обычно приводит к падениям и серьезным травмам конечностей, головы и ребер.
То же самое может случиться и при использовании в бане или в сауне веника с шишками хмеля. Подобные составные сборы продаются не только с рук, но и в специализированных магазинах. Между тем хмель, подверженный высокой температуре и влажности, имеет настолько выраженный седативный эффект, что человек просто засыпает. Вряд ли кому-то захочется после бани чувствовать себя сонным, разбитым и усталым.
Клен и платан
В последнее время кленовые веники — тоже частые гости в русских банях и финских саунах. Этим сборам приписывают противовоспалительные свойства. Однако ими обладают только листья красного или, как его еще называют, канадского клена. Это дерево произрастает и в России. Но гораздо чаще в нашей стране встречаются клен полевой, клен татарский, клен белый, и никаких полезных свойств ни в их листьях, ни в их прутьях не наблюдается.
Если же кленовый веник был приобретен на кавказском рынке, то есть вероятность, что он был изготовлен даже не из клена, а из платана. Ветки и листья этого замечательного дерева не оказывают на человеческий организм ни положительных, ни отрицательных явлений. Однако даже высушенный платан хорошо вбирает в себя влагу, так что веник набухает и становится тяжелым, и при ударах такими ветками можно поранить кожу.
Акация и боярышник
Считается, что акация и боярышник тоже обладают противовоспалительным эффектом. Крайне редко, но веточки этих кустарников тоже вплетают в составные веники. При этом продавцы уверяют, что в бане будет стоять удивительный и свежий аромат, но ничего подобного на самом деле не происходит. У акации ароматическими маслами и некоторыми противовоспалительными свойствами наделены цветки, у боярышника — ягоды. Однако при заготовке цветы и плоды с веток этих кустарников осыпаются и в вениках, как правило, не присутствуют. Никаких положительных или отрицательных качеств банные веники из боярышника или акации не имеют.
Следует отметить, что даже традиционные березовые и дубовые веники могут не обладать полезными свойствами, если сбор материала происходил не поздней весной и была нарушена технология заготовки и хранения. Поэтому ожидать однозначной пользы для организма от банной процедуры с каким-либо веником не стоит.
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