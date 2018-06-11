Как перестать слишком много сидеть?

Современный человек проводит очень много времени в сидячем положении — на работе, дома перед компьютером, доделывая рабочие дела, в дружеской компании в кофейне или дома перед телевизором. Многие рабочие и домашние дела связаны с длительным сидением на месте, малоподвижный образ жизни становится косвенной причиной ранней смертности. Если в этом описании ты увидел себя и задумался о том, чтобы сократить время в сидячем положении, то эти рекомендации для тебя.

На работе

Рабочее место

Лучшей инвестицией в собственное здоровье для офисного работника станет рабочий стол с регулируемой высотой, он позволит заниматься работой не только сидя, но и стоя. Если модернизировать офисный стол невозможно, то нужно использовать полезную альтернативу для стула — фитбол. Если сидеть не на стуле, а на шаре, то мышцы спины будут работать, а не бездействовать. Сидя на стуле или в кресле, не нужно облокачиваться на спинку, нужно поддерживать прямую осанку за счет мышечных усилий.

Встречи на ходу

Здоровый образ жизни сейчас очень актуален, поэтому предложение провести встречу не в офисе, а на прогулке, имеет все шансы быть одобренным. Разговаривать можно не только сидя за столом, но и прогуливаясь вокруг офисного здания.

Питьевой режим

Если вставать каждый час с целью выпить стакан воды, то одновременно решатся две задачи — активности во время рабочего дня и водного баланса.

Как можно больше ходьбы

Нужно стараться любыми силами делать как можно больше шагов в день. Для этого придется перехитрить самого себя — подниматься и спускаться по этажам не на лифте, а по лестнице, выходить с работы на обед пешком, а не на машине.

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Дома

Выполнение домашней работы

При необходимости заниматься домашней работой с детьми, не нужно садиться рядом с ребенком, то же самое можно делать стоя. То же самое относится к приготовлению пищи, многие нарезают продукты сидя, хотя делать это стоя намного удобнее.

Учет шагов

Фитнес-технологии позволяют учитывать все шаги, совершенные за день, и понимать, выполнена ли дневная норма активности. Шагомер можно установить на любой смартфон, при наличии фитнес-браслета или часов можно следить за частотой сердечных сокращений во время активности, количеством потраченных калорий.

Контроль за своей активностью в течение дня не позволит сидеть на месте дольше, чем требуется.

Избавление от боли

Если причиной малоподвижности являются боли в ногах или спине, то это повод для немедленного обращения ко врачу, даже если боль появляется очень редко и только при активности. При ранней диагностике проблемы, ограничивающей подвижность, ее можно решить простейшими способами — обертываниями, массажем, оздоровительной физкультурой.

Тренировка во время просмотра телевизора

Для многих семей просмотр телевизора является традицией, отказаться от нее будет очень сложно. Есть отличный способ сочетать отдых и тренировки — делать упражнения перед телевизором, к примеру, располагаться не сидя на диване, а на коврике, принимая позиции из йоги, или на каждой рекламе вставать и делать упражнения.

Формирование здоровых привычек особенно важно для тех, у кого есть дети. Отказавшись от малоподвижного образа жизни, родители подают правильный пример своим детям. Существует множество способов активного отдыха, которые намного увлекательнее проведения времени в положении сидя, это прогулки и командные спортивные игры, совместные катания на велосипеде, участие в активных волонтерских программах.

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