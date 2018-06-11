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Джессика Альба показала подросшего сына
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Джессика Альба показала подросшего сына 

Журнал ОК! 1 час назад
Джессика Альба продолжает радоваться своему последнему прибавлению в семействе. Меньше полугода назад у актрисы родился мальчик, которого назвали Хейз. Она часто показывала малыша в социальных сетях, но теперь подписчики увидели, что он на самом деле подрос.
Джессика поделилась серией фотографиий своего третьего ребенка в Инстаграм. На ней малыш радостно улыбается и катается по одеяльцу. Поводом для публикации послужил небольшой день рождения — Хейзу исполнилось пять месяцев.
«Мне кажется, что моя сладкая обезьянка уже стала такой большой! Не уверена, что он скоро будет помещаться в это одеяло», — добавила звезда.
I mean… my sweet chunky monkey?he’s getting SO big! Not sure he’ll fit the blanket that much longer. #hayesalbawarren #5monthsold #honestbaby
A post shared by Jessica Alba (@jessicaalba) on  Jun 9, 2018 at 1:13pm PDT  Недавно Джессика призналась, что она считает себя плохой матерью. Это она объяснила тем, что у нее есть плохая привычка грубо разговаривать с детьми.
Напомним, что Джессика Альба замужем за Кэшем Уорреном с 2008 года. У супругов есть трое детей: 10-летняя Онор, 6-летняя Хэвен и 5-месячный Хейз.
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