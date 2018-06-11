«Ступни лотоса»: зачем китайцы калечили своих женщин

Китай — страна с древнейшей культурой — всегда воспринимается как своеобразный эталон и пример для подражания. Но насколько с понятием цивилизованности соотносится обычай мучить девочек долгими годами, превращая их в инвалидов, неспособных самостоятельно передвигаться? А ведь традиция бинтования ног просуществовала в Китае более тысячи лет. Чем же так важны «ступни лотоса»? [С-BLOCK]

Представители сильной половины человечества, как правило, не любят мужеподобных, грубых женщин. И чем отчетливее разница между гражданами и гражданками, тем лучше. Большинство китаянок, с этим никто не станет спорить, отличаются завидным изяществом, их фигуры стройны, а ножки миниатюрны. В народе Поднебесной сложился устойчивый стереотип, что самыми красивыми и сексуально привлекательными являются крохотные ступни.

Все ради красоты

Люди жестко бинтовали своим дочерям ножки, стремясь добиться идеала, ведь девушка, ступни которой можно сравнить с лепестками лотоса, имела шансы заключить наиболее выгодный брак. При этом девочки годами испытывали мучительную боль, страдали. Неокрепшие кости их ножек ломались, пальцы отваливались, раны гноились. И все ради красоты.

Согласно общепринятым стандартам, размер идеальной женской ножки не должен был превышать 7 сантиметров в длину. Такие ступни назывались «золотые лотосы». Они очень высоко ценились, так как напрямую свидетельствовали об аристократическом происхождении их обладательницы. Ведь она не могла ходить на своих деформированных ногах, ее носили слуги. [С-BLOCK]

Ступни размером 7-10 см именовались в Китае «серебряными лотосами», а 10-13 см в длину имели «железные лотосы». Такие ноги не могли служить должной опорой для тела, делая женщину зависимой от мужей и родственников. Аристократки Поднебесной всю жизнь носили специальные «туфельки-лотосы», даже спали в них, лишь слегка ослабив бинты.

Обладательницы обычных ног были представительницами низших социальных сословий. Считалось, что такие ступни нужны лишь крестьянкам для работы в поле. Многие бедняки, желая выгодно выдать своих дочерей замуж, также жестко бинтовали их ноги.

Этот обычай существовал в Китае с Х по ХХ век. Он стал популярным в эпоху династии Сун (960-1279 годы), и в отдельных районах Поднебесной ему следовали вплоть до 1948 года. Несмотря на все попытки китайцев «цивилизовать» соседние народы, жители других стран не переняли данную традицию. Монголы и маньчжуры, населяющие Китай, тоже не превращали своих дочерей в инвалидов.

Во всем виноват Конфуций

Как это типично для Поднебесной, во всем «виноват» древний философ и ученый Конфуций (около 551-479 гг. до н. э.). Он считал, что женщины — это носительницы энергии «инь», которая противопоставлена мужскому началу «ян». Поэтому удел прекрасной половины человечества — это пассивность и слабость. Однако, утверждая зависимое положение женщины от мужчины, учитель Кун-цзы, как его называют в Китае, жил еще в те времена, когда «ступней лотоса» не существовало.

Впрочем, последователи конфуцианства были сторонниками мучения маленьких девочек. Так, философ Чжу Си (1130-1200 гг.) призывал китайцев пропагандировать обычай бинтования ног за пределами страны, поскольку соседним народам необходимо привить «правильные отношения между мужчиной и женщиной». Представительницы прекрасного пола, не способные самостоятельно передвигаться, всегда будут покорны своим мужьям, что соответствует традициям. [С-BLOCK]

Есть две легенды о происхождении жуткого обычая.

1. Фаворитка одного из императоров династии Шан (1600-1027 годы до нашей эры) была косолапой. Она попросила своего возлюбленного заставить всех девушек страны бинтовать свои стопы, чтобы их походка тоже стала не идеальной.

2. Другая легенда связана с императором, которого звали Сяо Баоцзюань (483-501 гг.), он происходил из династии Южное Ци. Любовница этого правителя однажды танцевала перед ним на золотом помосте, на котором жемчугом были изображены цветки лотоса. Восхищенный танцем император воскликнул, что цветы распускаются от каждого прикосновения изящной ножки. Возможно, сравнение женской ступни с лепестками лотоса возникло именно тогда.

Правда, большинство китайских историков полагают, что обычай бинтования ног зародился в стране намного позже. Так или иначе, а массовое распространение в народе он получил лишь в Х веке.

Только ради красоты

«Ступни лотоса» считались очень эротичными в китайской культуре. Во многих произведениях писатели и поэты Поднебесной воспели крохотные женские ножки. Это обязательный атрибут красавицы, туфелька которой должна помещаться на ладони возлюбленного.

Впрочем, одно дело — прилюдно восторгаться «ступнями лотоса» и хвастаться изящными ножками своей супруги, а совсем другое — воочию видеть деформированные и изуродованные конечности женщины. Многие мужчины понимали, какая боль и сколько жертв стоит за всем этим, поэтому им было неприятно видеть голые ноги своих жен. И дамы, понимая это, даже спали в обуви. Перед сном они надевали туфельки с мягкой подошвой, сшитые из шелка или хлопка.

Далеко не убежит

Большинство обладательниц «ступней лотоса» могли ходить. Правда их походка была неуклюжей и неуверенной. Известный итальянский путешественник Марко Поло (1254-1324 гг.) удивлялся тому, какими маленькими, семенящими шажками передвигаются китаянки. [С-BLOCK]

Деформация стоп ценилась еще и как залог целомудрия. Ведь женщина, неспособная далеко уйти, просто физически не сможет сбегать к любовнику и по-быстрому наставить рога своему супругу. Вместе с тем, жители Поднебесной считали, что семенящая походка укрепляет интимные мышцы женщины, делая ее сексуальнее.

Размер ноги невесты имел значение во время сватовства. Если ступня оказывалась длиннее 13 см, то можно было забыть о выгодном браке с обеспеченным мужчиной. Ведь «ступни лотоса» были символом статуса, представители сильного пола таким образом подчеркивали свое богатство и принадлежность к высшим слоям общества: «Я могу позволить себе содержать женщину, которая неспособна что-либо делать по дому, для этого у нас есть слуги».

Очень часто девушки, чьи ноги не вписывались в установленный стандарт, осуждали своих родителей за мягкотелость. Поскольку отец и мать не хотели, чтобы она сильно мучилась в детстве, теперь богатые женихи на нее и не смотрят.

Борьба с бинтованием

Под влиянием конфуцианства китайцы возвели свои древние традиции в разряд культа, отменить веками устоявшиеся в народе обычаи бывает непросто. Вот и борьба с бинтованием ног велась долгими веками.

И хотя большинство образованных людей понимало, что эта традиция лишь наносит вред женскому здоровью, поделать они ничего не могли. Ведь бедняки, калеча и уродуя своих дочерей, желали им лучшей участи — удачно выйти замуж. Другой возможности обеспечить жизнь в достатке для женщины просто не существовало.

В 1663 году к власти в Китае пришла маньчжурская династия. Уже на следующий год императорским указом бинтование ног было запрещено. Но люди не последовали решению руководства Поднебесной. Тогда в стране стали говорить, что мода сильнее императора, а «ступни-лотоса» стали еще и символом национальной идентичности, отличающим китаянок от маньчжурских девушек и представительниц других народов. [С-BLOCK]

Против бинтования ног выступали различные общественные деятели Китая, с этим жестоким обычаем боролись христианские миссионеры, мусульманские проповедники, многие философы. Например, писатель Су Маньшу (1884-1918 гг.) при переводе романа своего французского коллеги Виктора Гюго «Отверженные» вставил в оригинальное произведение вымышленного персонажа, устами которого подверг жесткой критике обычай бинтования ног китайских женщин.

Впоследствии к борьбе против «ступней лотоса» присоединились феминистки. Видные ученые заявляли, что деформации конечностей плохо отражаются на здоровье китаянок. Многие деятели искусства и общественные лидеры стали утверждать, что им совсем не нравятся женщины с изуродованными ногами.

Запрет на бинтование ног в ХХ веке вводился:

в 1902 году — указом императора династии Цин; в 1912 году — по решению правительства Китайской республики; в 1949 году — после установления коммунистической власти. В итоге, совместными усилиями власти, общественных деятелей, врачей, ученых, философов, поэтов и писателей жестокую традицию удалось победить. Современные китайцы не деформируют ступни своих дочерей.

Только очень пожилые женщины Поднебесной имеют такие ноги. В 1999 году была сшита последняя пара туфель для дамы, ступни которой соответствуют стандарту «золотой лотос». После чего обувную фабрику, специализировавшуюся на данном виде продукции, торжественно закрыли.