В Саратове закрыли кафе после отравления клиентов роллами

Деятельность кафе-студии суши «ЮАН» в Саратове приостановлена в связи с нарушениями требований санитарного законодательства, сообщает региональное управление Роспотребнадзора

В сообщении говорится, что в городе зарегистрированы случаи острых кишечных инфекций, связанных с употреблением приготовленных в кафе роллов. В ходе эпидемиологического расследования специалисты отобрали пробы воды, производственного сырья и готовых блюд, сделали смывы.

Сообщается, что были выявлены нарушения требований санитарного законодательства. В частности, отсутствовали подтверждающие качество и безопасность сырья документы, отсутствовали бактерицидные лампы на участке приготовления роллов, нарушались условия хранения продуктов, также выявлены другие нарушения.