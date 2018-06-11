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В Саратове закрыли кафе после отравления клиентов роллами
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В Саратове закрыли кафе после отравления клиентов роллами 

АиФ 50 минут назад
Фото: АиФ
Деятельность кафе-студии суши «ЮАН» в Саратове приостановлена в связи с нарушениями требований санитарного законодательства, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
В сообщении говорится, что в городе зарегистрированы случаи острых кишечных инфекций, связанных с употреблением приготовленных в кафе роллов. В ходе эпидемиологического расследования специалисты отобрали пробы воды, производственного сырья и готовых блюд, сделали смывы.
Сообщается, что были выявлены нарушения требований санитарного законодательства. В частности, отсутствовали подтверждающие качество и безопасность сырья документы, отсутствовали бактерицидные лампы на участке приготовления роллов, нарушались условия хранения продуктов, также выявлены другие нарушения.
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