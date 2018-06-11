Ещё
Анна Кукушкина — лучшая мастерица Ямала
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анна Кукушкина — лучшая мастерица Ямала 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 11 июня, в Салехарде подвели итоги конкурса «Мастерица Ямала».
Он прошел в рамках этнофестиваля «Душа тундры» и стал украшением праздника. В конкурсе участвовали девушки в возрасте от 18 до 30 лет. Участницы представили национальные, стилизованные костюмы. Выход каждой конкурсантки сопровождался бурными аплодисментами зрителей. Они не просто представили свои костюмы, но и подошли к этому творчески.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» организаторы фестиваля, конкурс вышел ярким и красочным. Ямальские мастерицы, живя в современном мире, свято чтут свои традиции: при ручном пошиве сохраняют покрой, цветовую гамму и форму национальной одежды.
По итогам конкурса Гран-при завоевала Анна Кукушкина из Надымского района. Ей вручили сертификат на 20 тыс. рублей. Призеры также получили денежные вознаграждения в размере 15 тыс. и 10 тыс. рублей.
ИА Север-Пресс: последние новости
Магниты не только металлы соединяют, но и человеческие судьбы Забытые ремесла. Сумки из кожи рыбы, короба из коры, ковры из овечьей шерсти Ямальские оленьи шкуры украсят интерьеры европейских домов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пуговка показала «беременный» живот7
Истинные лица знаменитостей1
Звезды, которых можно найти на сайтах знакомств1
Ужасающие фото звезд до и после пластики26
Заблестело: девушки украшают ягодицы и не только12
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
00:28
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной
Звёзды
00:56
Алена Свиридова в сетке опозорилась на «Кинотавре»
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение