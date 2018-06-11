Сегодня, 11 июня, в Салехарде подвели итоги конкурса «Мастерица Ямала».
Он прошел в рамках этнофестиваля «Душа тундры» и стал украшением праздника. В конкурсе участвовали девушки в возрасте от 18 до 30 лет. Участницы представили национальные, стилизованные костюмы. Выход каждой конкурсантки сопровождался бурными аплодисментами зрителей. Они не просто представили свои костюмы, но и подошли к этому творчески.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» организаторы фестиваля, конкурс вышел ярким и красочным. Ямальские мастерицы, живя в современном мире, свято чтут свои традиции: при ручном пошиве сохраняют покрой, цветовую гамму и форму национальной одежды.
По итогам конкурса Гран-при завоевала Анна Кукушкина из Надымского района. Ей вручили сертификат на 20 тыс. рублей. Призеры также получили денежные вознаграждения в размере 15 тыс. и 10 тыс. рублей.