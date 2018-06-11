Александр Герцен: самые сильные факты

У него, «разбуженного декабристами», посвятившего жизнь борьбе с предрассудками и царским режимом, была непростая, полная личных драм жизнь.

От сердца. Искандер

Герцен был плодом любви богатого помещика Ивана Яковлева и немки Луизы Гааг. Так как брак не был церковным, мальчик носил фамилию, придуманную отцом. Герцен — от немецкого Herz Sohn. Дословно -«сын сердца». Не фамилия, а псевдоним. Его носили все незаконнорожденные дети Яковлева, а их было много — не то семь, не то восемь. В сознательном возрасте Герцен выберет себе псевдоним уже осознанно. «Искандер»— персидская версия имени Александр. Подпись «Искандер» впервые появится в 1836 году в журнале «Телескоп».

Бастард

Тяжелый отпечаток на всю жизнь оставила в душе Герцена пережитая им в детстве и юности душевная драма — раннее осознание своего двойственного положения в семье, связанного с незаконнорожденностью. Отец, обожавший мальчика, пока тот был малышом, всё больше отдалялся от сына по мере его взросления. Саша стал рано ощущать себя лишним и ненужным, все больше находя отдохновение в философских исканиях и запойном чтении книг.

Клятва

Однажды отец Герцена стал свидетелем одного происшествия — уральский казак спас из Москвы-реки немецкого гувернера. Яковлев решает хлопотать о награде для спасителя. Постепенно выясняется, что спасенный — гувернер сына дальнего родственника — богатого помещика Огарева. Награду выбить удалось, и обстоятельства сложились впоследствии так, что спасенный гувернер стал часто бывать в доме Яковлева. Как-то он привел с собой и своего воспитанника, Николеньку Огарева. Подростки завели беседу и выяснилось, что они читают одни и те же книги, у них одни и те же вдохновения и кумиры. Так начинается дружба между Герценым и Огаревым. Между ними было много общего, они очень дополняли друг друга— импульсивный Александр и спокойный, уравновешенный Николай. Особенно их вдохновляли декабристы. Друзья страстно ненавидят и презирают самодержавие. В 1828 году, во время одной из прогулок на Воробьевых горах, друзья клянутся бороться против тиранов, пожертвовав жизнью ради свободы и борьбы. На месте их клятвы теперь стоит памятный знак.

Тайный кружок

В 1829 году Герцен поступает в Московский университет , где вокруг него довольно быстро собирается общество радикальных и прогрессивных людей. Собираются в доме у Огарёва, увлекаются идеями сен-симонизма — французского утопического социализма, обсуждают европейские революционные события, декабристские идеи, читают, много говорят о свободе, вольно дышат, кутят… «Посиделки» закончатся разоблачением в 1834-м году, арестом и ссылками. Герцена сначала ссылают в Пермь, а оттуда в Вятку.

Семейные тайны

Семейная жизнь Герцена подробно описана им в своем мемуарном шедевре «Былое и думы». Она была очень страстной и бурной, напряженной, но вряд ли счастливой. Роковым именем для него стало имя Наталья — так звали обеих его жен.

Первая, Наталья Захарьина, его кузина. Он женится на ней в 1839-м. Основная драма этого брака развернется уже в Европе, в Париже. Там Наталья влюбится в друга Герцена, Георга Гервега. Она признается мужу, что хочет «брака втроем». Сойдутся на том, что в Ницце Герцен с Натальей и Гервег с Эммой будут жить в одном доме. Потом будет шантаж, буря страстей, угроза самоубийством. Общественная мораль будет осуждать Герцена за принуждение и «восприпятствие любовникам воссоединиться». Семейная трагедия продолжится гибелью матери Герцена и сына Николая в кораблекрушении, в 1851 году. В 1852 году через два дня после родов умирает и Наталья, а за ней — их новорожденный сын.

Второй женой Герцена в 1857 году станет… жена его друга Николая — Наталья Огарева-Тучкова. От брака с ней у него родится дочь Лиза, которая покончит жизнь самоубийством из-за несчастной любви. Об этом самоубийстве, которое имело большой резонанс, в своем очерке «Два самоубийства» напишет Достоевский.

Герцен и Ротшильды

За радикальную деятельность в 1849 году Николай I арестует наследство Герцена. Он обратится за помощью к банкиру Ротшильду, который после долгой тяжбы поможет выбить деньги. Впоследствии Ротшильд не оставит Герцена без внимания. Он поможет ему обналичивать ценные бумаги и приобретать их, а также — по слухам — будет выступать спонсором его издательской деятельности, в частности, выпуска газеты «Колокол» — основного рупора западничества и главного эмигрантского детища Герцена, в котором несколько раз публиковались секретные документы. Поговаривали, что в Синоде у Герцена сидит свой «агент», который и доставляет важную информацию.

Трансформация мировоззрения

Оказавшись в Европе, Герцен столкнется с тем, что то, о чем он так мечтал — все идеи, все вещи, столь понятные и близкие ему издалека, вблизи окажутся нестерпимы и отвратительны. Особенно европейский практицизм и буржуазность. Он пройдет долгий путь, от отрицания к прозрению и философскому осмыслению того, что было ему неясно и не близко в русской мысли и русской действительности. Его мировоззрение претерпит серьезную метаморфозу: от радикала-соцдемократа к философу-пантеисту, который больше не тяготится верой и не отрицает Евангелие.