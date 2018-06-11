9 самых жестоких психологических экспериментов в истории

Что будет, если полжизни мальчику рассказывать, что он девочка? А если пытать человека электрическим током или заставить испытуемого отрезать голову живой крысе?

Бигпикча собрала девять самых жестоких и бессмысленных психологических экспериментов в истории.

1. Воспитание мальчика как девочки (1965-2004)

В результате неудачной операции 8-месячный Брюс Ремер лишился полового члена. Психолог Джон Мани из университета Джона Хопкинса в Балтиморе (США) порекомендовал родителям смириться и воспитывать мальчика как девочку. Так Брюс стал Брендой, а Джон Мани начал с интересом наблюдать за происходящим. Все складывалось относительно успешно, пока родители не рассказали мальчику-девочке правду. Жизнь Брюса была искалечена, он трижды пытался покончить жить самоубийством. Пытаясь все-таки вернуться к нормальной жизни, он сменил имя и даже женился. Однако все закончилось трагично: после развода с женой он свел счеты с жизнью. Ему было 38 лет.

2. «Источник отчаяния» (1960)

Доктор Гарри Харлоу практиковался, к счастью, только на обезьянах. Он отбирал детеныша у матери и целый год держал его в одиночестве. После того как малыш возвращался к маме, у него обнаруживались серьезные психические отклонения. Впрочем, очевидный вывод — лишение материнской ласки приводит к проблемам — можно было бы сделать и менее жестоким способом.

3. Эксперимент Милгрема (1974)

В опыте принимали участие экспериментатор, подопытный и актер, который играл роль другого подопытного. Перед началом эксперимента «учителю» объясняли, что главная цель опыта — обнаружить новые методы запоминания информации. Простой эксперимент на запоминание превращался в пытку: за каждый неверный ответ подопытный актер получал удар током. На самом деле никаких ударов током не было, но после каждой ошибки напряжение «вырастало» на 15 вольт. Если «учитель» отказывался, экспериментатор настаивал, объясняя, насколько это важно для науки. Результаты оказались кошмарны: 65% «учителей» доходили до уровня 450 вольт. Так Милгрему удалось доказать, что человек, находясь под властью авторитета, способен совершить поступок, абсолютно невероятный для него в обычной жизни.

4. Приобретенная беспомощность (1966)

Психологи Марк Селигман и Стив Майер разделили собак на три группы. С первой ничего не происходило, собак второй группы били током, но удары можно было прекратить, нажав на рычаг, а третьей не повезло больше всего. Их тоже били током, но избежать этого было невозможно. Через некоторое время клетки третьей группы открыли, но ни одна из собак даже не пыталась выйти: они воспринимали страдания как нечто уже неизбежное.

5. «Ужасный эксперимент» (1939)

Венделл Джонсон из университета Айова (США) со своей аспиранткой Мэри Тюдор в 1939 году разделили 22 детей-сирот из Девенпорта на две группы. Одним говорили, что их речь безупречна, другим — что они чудовищно заикаются. В действительности все дети разговаривали нормально.

В результате у большинства детей второй группы развилось заикание, которое сохранилось на всю жизнь.

6. Малыш Альберт (1920)

В течение двух месяцев 9-месячному Альберту показывали ручную белую крысу, вату, маску Санта-Клауса с бородой, белого кролика и т.д. Но потом доктор психологии Джон Уотсон за спиной ребенка начал бить железным молотом по металлической пластине каждый раз, когда мальчик прикасался к крысе. В результате Альберт стал бояться не только белой крысы, но и ваты, Санта-Клауса и белого кролика. Фобия закрепилась у него на всю жизнь.

7. Эксперименты Лендиса (1924)

Карин Лендис из Университета Миннесоты в 1924 году изучал мимику человека. Лендис демонстрировал своим студентам нечто, что могло вызвать сильные эмоции: заставлял молодых людей нюхать аммиак, слушать джаз, смотреть порнографические фильмы и засовывать руки в ведра с лягушками — и фиксировал мимику.

Затем Лендис приказал студентам отрезать голову крысе. Большинство из них согласились. Никаких закономерностей в мимике найти не удалось, зато Лендис справедливо заключил, что в группе под влиянием авторитета человек способен на многое.

8. Исследование влияния наркотиков на организм (1969)

Группу обезьян научили самостоятельно вводить себе различные наркотики.

Обезьяны, которые принимали кокаин, начали страдать от конвульсий и галлюцинаций — бедные животные вырывали себе фаланги пальцев. Употреблявшие амфетамин выдергивали из себя всю шерсть, а животные, которые подвергались одновременному действию кокаина и морфина, в течение двух недель после начала приема умирали.

9. Стэнфордский тюремный эксперимент (1971)

Психолог Филипп Зимбардо создал очень реалистичную имитацию тюрьмы в подвале факультета психологии, а студентов-добровольцев (их было 24) разделил на «заключенных» и «надзирателей».

Поначалу студенты растерялись, но второй день эксперимента все расставил на свои места: восстание «заключенных» было жестоко подавлено «надзирателями».

Постепенно система контроля настолько ужесточилась, что «заключенных» не оставляли в одиночестве даже в туалете. Когда «заключенным» задавали вопрос, как их зовут, многие из них называли свой номер. «Узники» настолько вжились в свои роли, что начали ощущать себя заключенными настоящей тюрьмы, а студенты, которым досталась роль «надзирателей», почувствовали настоящие садистские эмоции по отношению к людям, которые еще несколько дней назад были для них хорошими друзьями.

Опыт был запланирован на две недели, но его прекратили досрочно по этическим соображениям.