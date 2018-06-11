Ещё
Хула-хуп: убираем живот, формируем талию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хула-хуп: убираем живот, формируем талию 

Fiteria 1 час назад
Фото: Fiteria
Преимущества упражнений с хула-хупом
Ключевым достоинством тренинга с хула-хупом является равномерная физическая нагрузка на мышцы живота за счет вращения снаряда вокруг области талии. Однако, существует еще ряд достоинств такого фитнеса:
среди людей, далеких от спорта, встречается убеждение, что вращение гимнастического обруча может травмировать органы брюшной полости, что является полной выдумкой. Внутренние органы имеют достаточную защиту — мускулатуру передней брюшной стенки, а само движение хула-хупа аккуратно массажирует их, оказывая положительное влияние на деятельность желудочно-кишечного тракта. Это же массажное воздействие позволяет избавиться от проявлений «апельсиновой корки» и в целом улучшает внешний вид кожи;
тренировка с обручем также оказывает укрепляющее действие на сердце и органы дыхания, повышает показатели выносливости и делает тело более координированным;
фитнес с хула-хупом можно отнести к группе аэробных нагрузок, позволяющих активно затрачивать энергию для качественного похудения тела в целом;
гимнастический обруч доступен, прост и «не капризен» в использовании: не требует специальных мест для занятий, подходит для тренинга людям разного уровня физической подготовки, а широкий модельный ряд позволяет каждому сделать выбор на свой вкус и потребности.
Однако, и у такого эффективного спортивного снаряда как хула-хуп, имеются противопоказания:
тренировки с обручем не рекомендуется проводить женщинам в период менструации, беременности, обострения заболеваний половой сферы, а также следует воздержаться от подобной нагрузки, если с момента родов еще не прошло 3 месяца;
для пожилых людей физическая активность с хула-хупом может оказаться чрезмерной;
избегать упражнений с обручем специалисты рекомендуют, если в анамнезе имеются проблемы со спиной, органами брюшной полости или избыточным весом.
Модели гимнастических обручей
Как мы уже говорили, современный модельный ряд хула-хупов очень широк, что дает возможность подобрать снаряд индивидуально, опираясь на личные фитнес-цели. Расскажем подробнее об основных вариантах:
хула-хуп, материалом изготовления которого является пластичная масса или алюминиевый сплав. Такая разновидность обручей отличается легким весом и небольшим диаметром. Это самые простые и доступные по цене снаряды, подходящие новичкам, только начинающим осваивать технику вращения, но не более: такой обруч не окажет существенного массажного воздействия и не даст необходимой нагрузки мускулатуре;
широкий хула-хуп с утяжелением (вес — до 2 килограмм). Такой снаряд оптимален для имеющих начальную физическую подготовку или желающих усилить процесс жиросжигания в области талии. К таким хула-хупам возможно применить дополнительное утяжеление, если заполнить полое пространство внутри обруча сухим наполнителем (например, песком). Однако, рекомендуем обойтись без фанатизма: чрезмерный вес снаряда чреват травмами;
разборный хула-хуп. Название само подсказывает нам «изюминку» подобного обруча — возможность разбирать его и, соответственно, компактно хранить и легко переносить;
хула-хуп-массажер. Конструкция этого вида снаряда предполагает усиление массажного воздействия на область вращения (живот или бедра): валики, ребра и прочие выпуклости, нанесенные на внутреннюю сторону хула-хупа, активно «проминают» проблемные зоны, стимулируя уменьшение жировых отложений;
хула-хуп, дополненный электронными датчиками, дающими возможность отследить расход калорий, продолжительность занятия и количество вращений. Это обруч последнего поколения: достаточно дорог по цене, но и более удобен для контроля эффективности тренировок.
Блок похожие статьи
Базовые упражнения с хула-хупом
Как и любой другой вид фитнеса, качественный тренинг с обручем должен иметь следующие характеристики: быть регулярным, иметь точную правильную технику исполнения, включать в себя разнообразные наборы движений во избежание «привыкания» мышц и проводиться с постепенно увеличивающейся нагрузкой.
Базой фитнеса с обручем являются такие упражнения:
вращение в классическом варианте: встань прямо, разместив стопы на уровне плеч, носки разверни. Удерживай обруч на уровне талии, прижав его одной стороной. Отпусти хула-хуп и тут же «подхвати» его, начав совершать вращательное движение бедрами и талией. Подключай в активность весь корпус. Вращение должно производится плавно, но быстро. Длительность — 15-35 мин. ;
вращение со сменой направления: техника выполнения такого упражнения включает в себя выполнение вращений в одну сторону (до 7), остановку и выполнение того же числа вращений в противоположную сторону. Эффективным считается 20-30 смен направлений за один тренинг;
вращение и приседание: упражнение включает в себя классический вариант исполнения и присед одновременно. Не прекращая крутить хула-хуп, следует плавно согнуть колени в приседе и так же плавно вернуться в исходное положение. Такой тренинг работает, в том числе, на укрепление мускулатуры бедер;
вращение и ходьба: сочетание классического вращения и плавных шагов позволяет увеличить расход калорий, а также подключить в работу дополнительные мышцы.
Читать далее
Другие материалы по теме:
Можно ли исправить фигуру «груша»?
Как развить гибкость?
Новый тренд! Cочетание фитнеса и йоги
Fiteria: последние новости
Плюсы и минусы занятий танцами 3 фитнес-тренда 2018 Преимущества бега по лесу
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пуговка показала «беременный» живот8
Звезды, которых можно найти на сайтах знакомств2
Истинные лица знаменитостей1
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока1
Заблестело: девушки украшают ягодицы и не только12
Новости партнеров
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
00:28
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной
Звёзды
00:56
Алена Свиридова в сетке опозорилась на «Кинотавре»
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение