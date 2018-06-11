Хула-хуп: убираем живот, формируем талию

Преимущества упражнений с хула-хупом

Ключевым достоинством тренинга с хула-хупом является равномерная физическая нагрузка на мышцы живота за счет вращения снаряда вокруг области талии. Однако, существует еще ряд достоинств такого фитнеса:

среди людей, далеких от спорта, встречается убеждение, что вращение гимнастического обруча может травмировать органы брюшной полости, что является полной выдумкой. Внутренние органы имеют достаточную защиту — мускулатуру передней брюшной стенки, а само движение хула-хупа аккуратно массажирует их, оказывая положительное влияние на деятельность желудочно-кишечного тракта. Это же массажное воздействие позволяет избавиться от проявлений «апельсиновой корки» и в целом улучшает внешний вид кожи;

тренировка с обручем также оказывает укрепляющее действие на сердце и органы дыхания, повышает показатели выносливости и делает тело более координированным;

фитнес с хула-хупом можно отнести к группе аэробных нагрузок, позволяющих активно затрачивать энергию для качественного похудения тела в целом;

гимнастический обруч доступен, прост и «не капризен» в использовании: не требует специальных мест для занятий, подходит для тренинга людям разного уровня физической подготовки, а широкий модельный ряд позволяет каждому сделать выбор на свой вкус и потребности.

Однако, и у такого эффективного спортивного снаряда как хула-хуп, имеются противопоказания:

тренировки с обручем не рекомендуется проводить женщинам в период менструации, беременности, обострения заболеваний половой сферы, а также следует воздержаться от подобной нагрузки, если с момента родов еще не прошло 3 месяца;

для пожилых людей физическая активность с хула-хупом может оказаться чрезмерной;

избегать упражнений с обручем специалисты рекомендуют, если в анамнезе имеются проблемы со спиной, органами брюшной полости или избыточным весом.

Модели гимнастических обручей

Как мы уже говорили, современный модельный ряд хула-хупов очень широк, что дает возможность подобрать снаряд индивидуально, опираясь на личные фитнес-цели. Расскажем подробнее об основных вариантах:

хула-хуп, материалом изготовления которого является пластичная масса или алюминиевый сплав. Такая разновидность обручей отличается легким весом и небольшим диаметром. Это самые простые и доступные по цене снаряды, подходящие новичкам, только начинающим осваивать технику вращения, но не более: такой обруч не окажет существенного массажного воздействия и не даст необходимой нагрузки мускулатуре;

широкий хула-хуп с утяжелением (вес — до 2 килограмм). Такой снаряд оптимален для имеющих начальную физическую подготовку или желающих усилить процесс жиросжигания в области талии. К таким хула-хупам возможно применить дополнительное утяжеление, если заполнить полое пространство внутри обруча сухим наполнителем (например, песком). Однако, рекомендуем обойтись без фанатизма: чрезмерный вес снаряда чреват травмами;

разборный хула-хуп. Название само подсказывает нам «изюминку» подобного обруча — возможность разбирать его и, соответственно, компактно хранить и легко переносить;

хула-хуп-массажер. Конструкция этого вида снаряда предполагает усиление массажного воздействия на область вращения (живот или бедра): валики, ребра и прочие выпуклости, нанесенные на внутреннюю сторону хула-хупа, активно «проминают» проблемные зоны, стимулируя уменьшение жировых отложений;

хула-хуп, дополненный электронными датчиками, дающими возможность отследить расход калорий, продолжительность занятия и количество вращений. Это обруч последнего поколения: достаточно дорог по цене, но и более удобен для контроля эффективности тренировок.

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Базовые упражнения с хула-хупом

Как и любой другой вид фитнеса, качественный тренинг с обручем должен иметь следующие характеристики: быть регулярным, иметь точную правильную технику исполнения, включать в себя разнообразные наборы движений во избежание «привыкания» мышц и проводиться с постепенно увеличивающейся нагрузкой.

Базой фитнеса с обручем являются такие упражнения:

вращение в классическом варианте: встань прямо, разместив стопы на уровне плеч, носки разверни. Удерживай обруч на уровне талии, прижав его одной стороной. Отпусти хула-хуп и тут же «подхвати» его, начав совершать вращательное движение бедрами и талией. Подключай в активность весь корпус. Вращение должно производится плавно, но быстро. Длительность — 15-35 мин. ;

вращение со сменой направления: техника выполнения такого упражнения включает в себя выполнение вращений в одну сторону (до 7), остановку и выполнение того же числа вращений в противоположную сторону. Эффективным считается 20-30 смен направлений за один тренинг;

вращение и приседание: упражнение включает в себя классический вариант исполнения и присед одновременно. Не прекращая крутить хула-хуп, следует плавно согнуть колени в приседе и так же плавно вернуться в исходное положение. Такой тренинг работает, в том числе, на укрепление мускулатуры бедер;

вращение и ходьба: сочетание классического вращения и плавных шагов позволяет увеличить расход калорий, а также подключить в работу дополнительные мышцы.

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