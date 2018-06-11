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Лунный посевной календарь на 11 июня 2018 года
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Лунный посевной календарь на 11 июня 2018 года 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
27 лунный день, убывающая Луна в Тельце.
Знак Тельца
Продолжается благоприятная пора для замачивания семян, посевов и посадок на урожай (в том числе длительного хранения), медленно растущих культур (особенно тех, которым предстоит зимовка в открытом грунте).
Допускается обрезка, пасынкование томатов (высокорослые растения хорошо бы заодно подвязать) и баклажанов, формировать огурцы (если выбрали шпалерный способ выращивания, соорудите опору), кабачки и тыквы. Для получения более крупных цветков удаляют пасынки высокорослых георгинов, роз, травянистых гибискусов и других. Обрезайте лишние земляничные усы (так вы увеличите урожай будущего года), а если нужно укоренить молодые кустики, используйте простой способ.
Очень хорошее время для полива: чтобы необходимая работе не превратилась в тяжкую обязанность, используйте различные приспособления (они помогут сэкономить воду, максимально полезно для растений доставят влагу к корням, и даже сами включат-выключат систему полива в заданное время). Ну а те, у кого с водой пока перебои, спасаются мульчированием, выбрав один из подходящих материалов или задействовав садовый измельчитель (его вполне реально собрать своими руками). Обязательно хорошенько укройте землю под томатами, чтобы при поливе частицы земли не попадали на листья (профилактика фитофтороза). Не забывайте о растениях в теплице, если нужно, примите все меры по их защите от перегрева.
Хороший день для заготовок впрок: сушка, заморозка, варенье.
От рыхления грунта в зоне корней лучше воздержаться. Не рекомендована пересадка растений.
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