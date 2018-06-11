В стиле Дженнер: Кайли Дженнер удалила все фото дочки Сторми из аккаунта

На Кайли Дженнер (20) подписаны 109 миллионов человек! Конечно, среди них немало хейтеров! И даже то, что Кайли 4 месяца назад стала мамой, кайлиненавистников не останавливает. Сначала Дженнер на них явно не обращала внимания: каждый день она выставляла селфи с малышкой, шикарные подарки для дочери и хроники вечеринок в ее честь.

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Но сегодня Кайли удалила все фотографии с дочкой. В комментариях поклонники начали строить собственные теории. «Кайли просто не хочет, чтобы все узнали, как она выглядела до операций!»; «Малышка становится все больше на телохранителя Кайли Тима Чанга, она уже не может это скрывать!» — пишут в Сети.

Но звезда решила прекратить все эти слухи. Она опубликовала пост: «Я вырезала фотографии своего ребёнка, потому что я не делюсь ее снимками сейчас».

Подруга из окружения Кайли сообщила CelebrityInsdier, что Кайли удалила все фотографии дочки из-за плохих комментариев. «Они пишут гадости! Оскорбляют ее дочку и говорят очень неприятные вещи. Поэтому Кайли и скрывала свою беременность так долго. Она боялась такой реакции».

Надеемся, что Кайли скоро отойдёт и продолжит радовать подписчиках новыми фото с малышкой Сторми. Все-таки хейтеров у нее меньше, чем поклонников!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/v-stile-dzhenner-kajli-dzhenner-udalila-vse-foto-dochki-stormi-iz-akkaunta/