В Волгограде открылись официальные магазины FIFA

С 5 июня в Волгограде открылись и работают официальные магазины FIFA, в которых приезжие гости чемпионата мира, так же, как и сами волгоградцы, могут купить на память одежду или сувениры с официальной символикой ЧМ-2018. V1.ru зашел в один из двух магазинов и посмотрел, какие товары и по каким ценам там предлагают.

— Вообще, в Волгограде всего два магазина, — говорит продавец в павильоне, расположившемся на Аллее Героев. — Наш и еще возле «ЕвропыСитиМолл». Открылись мы 5 июня. Но официальное открытие запланировано на завтра — 12 июня.

Все продавцы в магазинах FIFA говорят как минимум на двух языках. Понять, что хочет приобрести турист, они смогут на русском и на английском. Но есть и полиглоты. К примеру, на Аллее Героев футболку или панамку вам может продать продавец со знанием сербского языка.

— С каждым днем иностранцев в нашем магазине становится все больше и больше, — говорят улыбчивые девушки. — Пока еще не слишком много, но чувствуется, что туристы прибывают с каждым днем. Большинство покупателей пока все же русские. Очень много пожилых людей, которые покупают вещи в подарок своим детям и внукам.

Так что и почем в магазинах FIFA? Футболки с символикой чемпионата мира в официальном магазине организатора можно купить по цене от 1199 рублей. Цвета в основном белые, синие, красные и черные. Тут же можно подобрать в тон бейсболку. Кепка с Забивакой обойдется примерно по той же цене, что и футболка.

Мячи. В магазинах FIFA очень много мячей. В память о чемпионате туристы из разных стран могут увезти из Волгограда красный, синий, золотой мяч с символами городов-организаторов и надписями Russia и Volgograd. Мячи стоят от 800 рублей и выше. Выше — это 11 тысяч рублей. Этот тот самый мяч вод стеклом на отдельной тумбе.

Сумки, сумки-холодильники стоит в магазинах FIFA от двух тысяч рублей и выше. При желании можно тут же прихватить сумку для документов от 500 рублей, блокнот от 39 рублей, ну и кружку.

Не забыли производители о маленьких и вечно мерзнущих болельщиках. Первым в официальном магазине можно купить спортивный костюмчик, вторым шапку-ушанку.