Ядовитый букет: какие растения не стоит собирать в Подмосковье

Середина июня — пора цветения многих растений, и многие из них цветут дивно. Однако красота их коварна, и любителям прекрасного стоит проявить осторожность — далеко не все роскошные букеты цветов, приносимые в дом, безопасны.

На известной картине Александра Герасимова «Натюрморт» ("Полевые цветы") передана вся красота июньских лугов и полей (и почему-то добавлены также листья дуба), по ней можно изучать подмосковное разнотравье, но главное — букет Герасимова безопасен, собранные ими растения никакого вреда человеку принести не могу. Но не все растения так просты. А от каких нужно держаться подальше, мы вас расскажем.

Конечно, вы и сами знаете, как коварен борщевик, никто и не подумает делать из него букеты. Но другие зонтичные обычно страха у людей не вызывают. Их красивые белые цветочки-звездочки дивно выглядят в букете, но не спешите их рвать — они могут быть страшно опасны!