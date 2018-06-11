Зрение сохранят продукты оранжевого цвета

11 июня исполняется 192 года со дня открытия первой Московской глазной больницы. Первых пациентов принимали в доме по Малому Кисловскому переулку, принадлежащему купцу Фридриха Ланге. Сегодня больница представляет крупный офтальмологический стационар, который является филиалом Боткинской больницы. Где можно пройти бесплатную диагностику и получить консультацию врача, а также какие рекомендации нужно соблюдать, чтобы сохранить зрение, выяснила "Вечерняя Москва"

При наличии паспорта и полиса обязательного медицинского страхования пройти обследование горожане могут в районной поликлинике по месту проживания. Запись доступна в регистратуре медицинского учреждения, по телефону +7-495-539-30-00, либо в электронном формате — через систему Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) или портал Госуслуг.

Как рассказал хирург-офтальмолог Боткинской больницы Андрей Лапочкин, даже при нормальном зрении необходимо периодически проходить обследование. В первую очередь, это касается горожан старше 45 лет. Посещать кабинет офтальмолога в таком случае требуется один раз в год.

— В обследование обязательно должно входить измерение глазного давления, — обратил внимание Лапочкин.

Ведь именно повышенное глазное давление нередко является признаком развития глаукомы. Это заболевание специалисты чаще всего выявляют у пациентов в возрастной группе 55-60 лет. Однако в зоне риска и более молодые люди — в возрасте 35-40 лет.

Дополнительное обследование сегодня можно пройти в одной из медорганизаций города: офтальмологической клинике Боткинской больницы (филиал № 1), больнице № 1 имени Пирогова, больнице № 15 имени Филатова, больнице имени Иноземцева. Направление может выписать врач-офтальмолог, у которого вы были на приеме.

Периодически в столице проходят бесплатные акции по проверке зрения. Их, в частности, проводит столичный Департамент здравоохранения. Актуальная информация публикуется на сайте ведомства, на портале мэра и правительства Москвы mos.ru . Полезные лекции о том, как сохранить зрение, в теплое время года периодически также проходят в парках.

Акции по проверке здоровья регулярно проводит общественная организация «Лига здоровья нации» — в павильоне недалеко от станции метро «ВДНХ». Свой проект «Хочу жить долго» запустила Мосгордума совместно с Департамента здравоохранения города. Он направлен на популяризацию здорового образа жизни.

Плановая проверка

Раз в три года москвичи старше 21 года могут пройти диспансеризацию. Эта услуга является бесплатной и доступна в любой районной поликлинике. Адреса ближайших поликлиник можно найти в «Навигаторе московского здравоохранения». При помощи этого электронного сервиса горожанам также доступны рекомендации по прохождению обследования в зависимости от года рождения.

Бесплатную комплексную проверку здоровья раз в год проводят Центры здоровья города. Такие центре работают в каждом административном округе города — как детские (16), так и взрослые (26). Список адресов — на сайте Департамента здравоохранения Москвы mosgorzdrav.ru.

Полезные советы

Какие рекомендации нужно соблюдать, чтобы сохранить зрение, рассказала кандидат медицинских наук, доцент, врач-офтальмолог, заведующая офтальмологической службой филиала №1 Боткинской больницы Гульжияна Аржиматова.

— Берегите зрение с молодых лет. Ведь 90 процентов информации из окружающей среды мы получаем именно благодаря зрению.

— Занимайтесь ранней профилактикой зрения. Лечение — сложный процесс.

— Во время работы за компьютером соблюдайте правило: расстояние до экрана монитора должно быть 50-70 сантиметров.

— При работе за компьютером каждый час делайте перерыв в 10-15 минут. За это время можно сделать простую гимнастику для глаз. Во время работы мы часто мало моргаем, что может привести к «сухому глазу». Поэтому сомкните плотно веки, откройте.

— Поставьте рядом с монитором картонку с синим, зеленым или желтым цветом. Поработали — переведите внимание на картонку. Именно эти цвета дают возможность отдохнуть глазам.

— Если врач рекомендовал носить очки, то не нужно стесняться и откладывать на потом. Можно носить линзы — но не спать в них. Вечером после работы снимайте линзы. Это даст глазам отдохнуть.

— Следите за дыханием во время работы. Не задерживайте его. Это тоже влияет на качество кровообращения.

— Ограничивайте время просмотра телевизора и игры за компьютером для детей. Уроки лучше всего делать при дневном свете. Для настольного светильника выбирайте обычную лампочку, а не энергосберегающую.

— Читайте книжку сидя, а не лежа на диване, чтобы не сжимались сосуды шеи и не портилось зрение. Должно быть хорошее освещение.

— В обычной книге нет мелькания экрана и излучения. Поэтому читать лучше не электронную, а бумажную версию.

— Морковь, перец — все продукты, многие из которых оранжевого цвета, с содержанием лютеина, полезны для зрения. В меню включите различные виды капусты. Полезна и гречневая крупа.