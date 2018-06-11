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На свадьбе Оксаны Лаврентьевой собралась вся светская Москва
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На свадьбе Оксаны Лаврентьевой собралась вся светская Москва 

Teleprogramma.pro 58 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
В подмосковной Барвихе состоялась свадьба генерального директора компании «Русмода» 40-летней Оксаны Лаврентьевой и 42-летнего писателя Александра Цыпкина. На мероприятии собрались звездные гости, в том числе Ксения Собчак, Ника Белоцерковская, Ингеборга Дапкунайте, Полина Киценко, Яна Рудковская. Все присутствующие активно делились снимками с мероприятия в своем микроблоге.
Невеста в этот день сменила несколько платьев. Для загса она выбрала лаконичное белое платье, которое дополнила прозрачной вуалью, позже она сменила его на длинный наряд с глубоким разрезом.
Торжество вела Ксения Собчак. Когда Оксана и Александр познакомились и заявили о своем романе, то светская львица заявила, что сложно представить более неподходящих друг другу людей и пообещала провести свадьбу, если она все же состоится. Ксения сказала — Ксения сделала. Пара все-таки оформила отношения, поэтому ей пришлось держать слово.
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Оксана Лаврентьева не скрывала романа с Александром Цыпкиным с первого дня. Она откровенно рассказывала обо всех сложностях и разногласиях, которые случились между ними. «Я хочу ответить на самый сокровенный вопрос: „почему я в него влюбилась“. „Потому что помимо того, что Александр Цыпкин масштабная личность, хороший человек, интересный собеседник, мой лучший друг и редкий пошляк, он ещё и неожиданно талантливый!“ — объяснила Оксана свой выбор.
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