Как прошла свадьба Оксаны Лаврентьевой и Александра Цыпкина?

Сначала самые близкие отправились с молодоженами в ЗАГС, откуда Собчак выложила в Instaram смешное видео, подписав: «Цыпкин пошёл на амбразуру».

Первой в социальных сетях новую супружескую пару поздравила подруга Ника Белоцерковская, которая и познакомила Оксану и Александра.

«Свершилось! «Диалоги с котиком» — так называется общий аккаунт Александра и Оксаны, в который они выкладывают свои забавные диалоги) теперь законное предприятие! Оксана (51%) хохочет над простодушием Александра (49%). Контрольный пакет наш! Сочувствую и поздравляю!» — написала Ника Белоцерковская.

Потом все переместились в Барвиху, где уже началось само торжество.

горькооооо! котики и тортики! #горькокотики!

A post shared by Ника Белоцерковская (@belonika) on Jun 11, 2018 at 12:57pm PDT Свадебную вечеринку вела, конечно, Ксения Собчак. Зал был украшен цветами, а у генерального директора «Русфонда» на этот праздник было приготовлено четыре наряда. Если во время бракосочетания надела скромное чуть ниже колена белое платье и прозрачную легкую длинную фату с вуалью. В ресторане, где собрались гости и еще раз прошла уже шуточная церемония, она появилась в длинном, струящемся платье. Выглядит очень эффектно!

А в конце вечера молодоженов успели испачкать тортом. Но их это ничуть не смутило: пара выбежала танцевать на сцену под песни Шнурова.

Напомним, этот брак для молодоженов не стал первым. Оксана была замужем за бизнесменом и финасистом Антоном Паком. В 2014 году они развелись. У Лаврентьевой есть взрослая дочь, Алине уже 20, а также сын Егор, который родился в 2006 году. Цыпкин тоже был женат. О своем романе они открыто заявили зимой прошлого года, а в марте Александр сделал Оксане предложение.

