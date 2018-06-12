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«Барби из Берлина» вставила в грудь 80 литров имплантов
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«Барби из Берлина» вставила в грудь 80 литров имплантов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жительница Германии 27-летняя Пэрис Хермс, известная как «Барби из Берлина», вставила в грудь силиконовые импланты объемом 80 литров, пишет The Sun.
Это уже третий комплект имплантатов для груди Пэрис Хермс. Женщина уверяет, что чувствует себя хорошо. Пэрис считает, что у нее самая большая грудь во всей Германии.
«Барби из Берлина» известна своей любовью к пластической хирургии. На операции она потратила уже 50 тысяч долларов. Причиной этому стала травля в школьные годы из-за ее внешности. Теперь Пэрис добилась того, что у ее аккаунта в Instagram более 200 тысяч подписчиков.
Фото: Instagram Пэрис Хермс.
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