«Барби из Берлина» вставила в грудь 80 литров имплантов

Жительница Германии 27-летняя Пэрис Хермс, известная как «Барби из Берлина», вставила в грудь силиконовые импланты объемом 80 литров, пишет The Sun.

Это уже третий комплект имплантатов для груди Пэрис Хермс. Женщина уверяет, что чувствует себя хорошо. Пэрис считает, что у нее самая большая грудь во всей Германии.

«Барби из Берлина» известна своей любовью к пластической хирургии. На операции она потратила уже 50 тысяч долларов. Причиной этому стала травля в школьные годы из-за ее внешности. Теперь Пэрис добилась того, что у ее аккаунта в Instagram более 200 тысяч подписчиков.

Фото: Instagram Пэрис Хермс.