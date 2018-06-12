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Мадемуазель Анна — шикарная подруга хавбека «Шахтера» Александра Зубкова
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Мадемуазель Анна — шикарная подруга хавбека «Шахтера» Александра Зубкова 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
21-летнему полузащитнику донецкого «Шахтера» Александру Зубкову громко заявить о себе в первой команде «горняков» пока никак не удается. Но несмотря на это, с личной жизнью у молодого хавбека все более чем в порядке — он встречается с шикарной блондинкой, которая в инстаграме подписана как Мадемуазель Анна.
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