21-летнему полузащитнику донецкого «Шахтера» Александру Зубкову громко заявить о себе в первой команде «горняков» пока никак не удается. Но несмотря на это, с личной жизнью у молодого хавбека все более чем в порядке — он встречается с шикарной блондинкой, которая в инстаграме подписана как Мадемуазель Анна.
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