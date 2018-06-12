Как работает скорая и неотложная помощь — и как помочь ей спасти

Когда вызывать скорую помощь, а когда — «неотложку»? Читайте на Sobesednik.ru — особенно если не знаете, в чем отличие.

Вызов скорой — простая вроде бы задача. Телефон всем известен, достаточно набрать. Однако некоторые нюансы позволяют скорой стать чуточку быстрее. Вот что на этот счет надо учитывать.

ДО ЗВОНКА: приготовьтесь рассказать главное

Собираясь набрать телефон скорой помощи, приготовьтесь рассказать самое главное. Не надо долгих рассуждений, от вас ждут: что случилось, с кем (пол, возраст, состояние — например беременность, состояние после операции/инсульта/инфаркта и пр.), в сознании ли, по какому адресу находится. Последнее может стать проблемой, если в скорую звонят с улицы, так что осмотритесь заранее.

Обязательно надо сказать, сколько пострадавших — если это, к примеру, ДТП, потому что от этой информации зависит, хватит ли на всех машин.

Скорая приезжает в течение 20 минут по нормативу в любых экстренных случаях, когда сомнений насчет необходимости и срочности медпомощи нет.

Существуют четкие критерии, когда ТОЧНО нужна скорая:

высокая температура у ребенка (до 3 лет — выше 39 градусов);

нарушение дыхания, судороги, симптомы обезвоживания у детей;

кровотечения, боли в животе и любые нарушения состояния у беременной женщины;

потеря сознания, приступы удушья, боли в сердце, непрекращающаяся рвота (у любого человека независимо от пола, возраста и причины);

кровотечения;

отравления химикатами, медикаментами;

удары током;

ДТП;

травмы головы, позвоночника, внутренних органов.

В ХОДЕ ЗВОНКА: не лгите

Сразу сообщите свой номер телефона — на тот случай, если связь прервется. Информация о том, как добраться, должна быть максимально полной, со всеми важными нюансами и — внимание! — кодом домофона. Об этом, к сожалению, очень часто забывают.

Нередко бывает и так, что вызывающие не знают точного возраста больного, даже если это их родственник. В таком случае с ходу можно сказать примерно: «около 70 лет» или «достаточно пожилой».

Не лгите о состоянии человека. Однако вы не обязаны и точно описывать все подробности, потому что вы не врач. Есть смысл уточнить на всякий случай, кто принял звонок и данные бригады (номер и пр.).

Приготовьтесь к тому, что скорая не появится мгновенно. Есть регламент, согласно которому на станции определяют очередность и срочность вызова: да, высокая температура при ОРВИ — это неприятно, но не так опасно, как инсульт у старика, боль в животе у беременной или сильное кровотечение из раны.

ПОКА ЖДЕТЕ: найдите полис

Пока ждете скорую помощь, не тратьте время зря — найдите необходимые документы. Бригада попросит показать паспорт (свидетельство о рождении), а также полис ОМС. Стоит найти и СНИЛС на тот случай, если больному понадобится госпитализация. Соберите на всякий случай сумку с вещами для этого, проверьте, достаточно ли заряжен его мобильный телефон и под рукой ли зарядное устройство. Медики, если нужно будет везти больного в стационар, конечно, подождут, но проще и лучше сделать все заранее. Не понадобится — значит, разберете. Держите на видном месте телефон, чтобы при необходимости ответить на звонок бригады — мало ли что случится, и будьте готовы выйти навстречу.

Бригада скорой помощи обязательно попросит паспорт и полис, однако даже если того или другого не окажется, отказать в госпитализации на этом основании не могут. Не могут оставить больного дома и в том случае, если его некому донести до машины, а сам он дойти не может.

ПО ПРИЕЗДЕ: будьте лаконичны

Когда скорая приедет, приготовьтесь четко и коротко отвечать на вопросы медиков. Не грузите их ненужными рассказами, однако постарайтесь максимально быстро выдавать нужную информацию. Для этого, если скорая нужна не вам, уточните у больного, что с ним случилось и когда, как развивались события, как менялось его состояние, что из препаратов он успел принять и пр. Это нужно на тот случай, если обстоятельства сложатся таким образом, что сам он не сможет ответить, когда скорая приедет.

Бригада решает, есть ли основания для отправки человека в стационар — при малейших основаниях предполагать угрозу жизни, будет предложена госпитализация. Это не потому, что «им неохота решать вопрос на дому», как многие думают, — врачи скорой помощи и не должны назначать лечение, их задача состоит в том, чтобы оценить проблему и при необходимости доставить больного туда, где ему окажут всю необходимую помощь.

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По статистике больше половины вызовов скорой помощи — безосновательны, то есть реальной срочности нет. Для того чтобы разгрузить бригады, существует система неотложной помощи. Такая помощь организовывается при поликлиниках. Соответственно вызвать неотложку можно, позвонив туда по специальному номеру. Его хорошо бы записать заранее, но можно узнать, позвонив в регистратуру своей поликлиники или через интернет. В некоторых случаях неотложку вызывают по единому номеру — 03 или 112, диспетчер сам решает, какого рода помощь направить.

Такая бригада должна приезжать в течение 2 часов. В ситуациях, которые можно описать, как «что-то пошло не так, и это пугает». То есть когда медицинская помощь требуется раньше, чем наступит утро и можно будет своими ногами сходить в поликлинику. К примеру, если вы боитесь ждать очного приема, но не видите причины вызывать из-за этого скорую. Главный критерий — нет угрозы жизни. Вы, конечно, можете неправильно оценивать ситуацию, но врач из неотложки, если увидит угрозу, вызовет скорую. В противном случае он разъяснит, как действовать на дому — что дать больному сейчас, как ему помочь. После него в рабочие часы всегда приходит участковый врач, который уже уполномочен выписывать рецепты и делать все то, чего мы обычно ждем в ходе стандартного приема.