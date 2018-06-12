Какой изображалась женщина в стихах исламских поэтов?

Литературные произведения считаются истинным отражением ценностей и принципов, принятых в обществе, и благодаря истории исламской поэзии мы можем узнать, какими изображались женщина и ее положение в тот период. Этот образ сочетал в себе консервативные представления, был лишён преувеличений и сохранял баланс между разумом и страстью — все это получило отражение в большинстве поэтических произведений, в которых отдана дань уважения господствовавшим на тот период исламским законам и учтена роль женщины в мусульманском обществе.

Согласно книге «Ислам и поэзия», автором которой является иракский исследователь Самих Макки Аль-Ани, мусульманские поэты в своих произведениях не ставили перед собой привычные поэтические задачи и избегали откровенной любовной лирики, грубой сатиры, а также написания стихов о вине. Когда же речь шла о женщинах, то поэты придерживались «невинной поэзии», которая отражала тонкость их чувств и восприятия, возвышенность и чистоту речи. Данный вид поэзии возник в эпоху Омейядов в Хиджазе и Неджде, где поэты были искусны в выражении своих чувств, проявляя при этом целомудрие и скромность.

Просьба к Богу о любви женщины

Исламское учение не лишало поэтов права выражать свои чувства к женщинам и писать о них, но в то же время вынуждало их придерживаться определённых рамок в словах и описаниях. Как следствие, в большинстве сочинений того периода имеется религиозный мотив, и мы можем привести в пример некоторые строки, в которых появляется образ любимой женщины.

Так, Кайс ибн Зарих написал стихотворение, в котором жалуется Богу о своей разлуке с возлюбленной, которая покинула его:

Богу, не людям, я жалуюсь о ее любви.

Жалоб любящего нужно бояться.

Разве ты не боишься Бога, убивая своей любовью?

Я смиренно иду к вам, унижаюсь.

Боже, Ты подарил мне любовь, наградил ее привязанностью.

Ты даёшь, Ты же отнимаешь.

В своей газели Ибн Аль-Тасрия восклицает:

Я молюсь Богу в утренний час.

Ты должен проститься с частью вечера.

В сторону Запада возносится плачь.

Эти стихи демонстрируют, что на поэтов оказывали влияние исламские ритуалы и предписания, страх перед религиозным наказанием и стремление уважать границы, установленные законом, о чем говорит использование в стихотворениях таких слов, как молитва, рай и огонь:

Я молюсь и плачу, вспоминая о ней.

У меня горе, потому что мне не пишут.

Нет, и тот, кто в молитве касается лбом земли, даже не имея одежды, полон знаний.

Мысли поэтов свидетельствуют об их вере в могущество Бога. Так, в стихах Кайса ибн Аль-Мулавваха говорится:

О друзья, мне не хватит сил,

Чтобы вынести то, что бог и любимой и мне судил.

Ей судил он уйти с другим, ну а мне, на долю мою,

Присудил такую любовь, что я горечь все время пью.

В этих стихах женщина предстаёт в образе любимой без какой-либо чрезмерности в описании ее красоты и других качеств, или же оно вовсе отсутствует. Посредством подобных художественных средств исламские поэты выражали свой взгляд на женщину в вопросе чувств, что требовало сохранения целомудрия. Все это было противоположностью поэзии, распространённой в доисламский период, когда допускалось детальное описание внешнего вида женщины, в том числе ее роста, цвета кожи, волос, улыбки и глаз, а также чрезмерное выражение своей любви к ней, страданий в результате воспоминаний. Кроме того, поэты доисламского периода были склонны писать о женском кокетстве, а ложь считалась неотъемлемой частью ее природы.

Мать, жена и дочь

Исламские поэты часто фокусировали своё внимание на роли женщин в качестве матерей, жен и дочерей и связывали ее с чувствами нежности и привязанности. Они описывали материнские чувства женщин, стремящихся заботиться о своих детях. Примечательно, что поэты старались не указывать, что эти стихи посвящены их женам, матерям и возлюбленным в соответствии с господствовавшим в те времена желанием не упоминать имя женщины на публике, что отражено в следующих стихах:

Мой друг, сегодня меня ждут любовь и забота матери Абана.

Поэты подчеркивали и хвалили целомудрие и нравственность своих матерей, а также их происхождение:

Его назначила наследником целомудренная мать Хишама, прекрасная женщина знатного происхождения.

В некоторых стихах отражено социальное восприятие разрыва между родителями и осуждаются дети, не заботящиеся о своих матерях. Так, Бен Язид бен Мафраг писал:

Я видел своими глазами, что он оставил свою мать и убежал. Он сказал, что она должна терпеть, ведь его существование — это плен или смерть, что ближе.

Что касается роли женщины в качестве жены, то ей посвящено много стихов, в которых воспевается ее род, происхождение и подчёркивается, как жена украшает жизнь мужчины, и даже в случае расставания или вражды, это не меняет ее статус, о чем свидетельствуют стихи Абу Дахбала аль-Джамхи:

Мое сердце боится расставания с моим другом, она происходит из королевской семьи.

«Бассейн в гареме Жером», Жан Леон

Посредством подобных стихов женщинам приписывались такие качества, как верность, любовь, смелость, также поэтов вдохновляли чувства ностальгии и грусти. Кроме того, иногда темой стихотворений становились повседневные разногласия с женами по поводу их содержания. В частности, жены советовали мужьям быть умеренными в расходах и помогали им в этом, вследствие чего поэты изображали их как мудрых, здравомыслящих женщин, о чем свидетельствуют стихи Ибн Хармы:

Мать Бакра своими упреками не дала мне уснуть. Слепость и скаредность могут навредить мне. Она вовремя предупредила меня и сказала, что нынешние времена небезопасны.

Бадр ибн Аль-Гадани писал:

Она спросила: «Ты считаешь себя бережливым? Ты должен быть щедрее». Я ответил ей, чтобы она была экономнее и не приказывала мне платить, ведь денег не так много.

Как дочери, девочки описываются как смелые и нежные создания с богатой фантазией и тягой к приключениям, но в то же время они не могут выходить за рамки устоев своей семьи. Поэты также использовали свои отцовские чувства, чтобы поощрять женщин рожать больше девочек в рамках обычая, который не приветствовался в эпоху джахилии (невежества), но с приходом ислама эти социальные нормы претерпели изменения, что помогло женщинам утвердить свое положение. Одно из стихотворений, в которых выражается отцовская любовь к дочери, принадлежит Малику ибн Ар-Райбу, который писал о чувствах дочери к отцу и ее страхе за него:

Накануне моего отъезда дочь сказала, что я равнодушно оставляю ее одну, я ответил, что это не так, но она плачет, и в тревоге сжимается ее сердце.

Также были популярны стихи о власти семьи над жизнью девушки и ее решениями, в частности, тех, что касаются брака с человеком, принадлежащим к другому социальному кругу. Так, Лейлу спрятали от Кайса по приказу султана после жалобы ее родителей. Султан заявил, что если он попытается встретиться с Лейлой, его ждёт телесное наказание.

Кайс писал:

Лейлу не спрячут, если я не буду пытаться увидеть ее. Мой отец и ее отец — люди Авраама.

Ничего не имеет значения, кроме того, что я люблю ее. Мое сердце у Лейлы в плену.

Эти стихи отражают социальную действительность, в которой жила девушка в тот период: она находилась под контролем родителей, родственников и обычаев, и если девушка хотела нарушить эти обычаи, то в этом ей помогали подруги. Так, она могла вести переписку с любимым, предупреждая его о возможном гневе своих родителей:

Я слышала, как мои родственники, мои враги поклялись убить тебя, они на это способны.

Пусть Бог оградит тебя от этих людей.

Все эти стихи помогают нам узнать, какую роль играла женщина в исламском сообществе, и проливают свет на то, какое место она занимала в поэзии того времени и как последняя способствовала утверждению женских прав и морали.